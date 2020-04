Los 14 lugares donde no hay coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los humanos están paralizados en gran parte del mundo, limitados al interior de sus hogares y saliendo de casa para lo esencial. Los países más damnificados son Estados Unidos, España, Italia, Francia y Reino Unido.



No obstante, algunos países del mundo todavía se libran. Según datos del 19 de abril, existen 15 estados miembros de la ONU, y un puñado de otros territorios habitados remotos, que no han notificado ninguna infección.



1.- Comoras: Actualmente no se conocen casos de coronavirus en el archipiélago volcánico frente a la costa este de África, y un médico afirmó que el uso generalizado de medicamentos contra la malaria había impulsado la capacidad de recuperación colectiva del país. Se trata de uno de los países menos visitados del mundo: 36,000 personas viajan de media al año.







2.- Kiribati: Esta tranquila región del Pacífico Sur deniega en la actualidad la entrada a cualquier viajero que haya estado o haya transitado por países con transmisión local confirmada dentro de los 14 días anteriores. Su carácter lejano y remoto hace de esta región coralina uno de los destinos menos frecuentados del mundo y más difíciles de alcanzar.







3.- Lesotho: Es el otro país africano que no registra víctimas de coronavirus de forma oficial, aunque su población de dos millones y su vecina Sudáfrica experimentando miles de casos confirmados, hace que parezca improbable que no existan contagios.







4.- Islas Marshall: Su beneficiosa ubicación geográfica los ha librado del virus, aunque también han prohibido por precaución las llegadas internacionales.







5.- Estados Federados de Micronesia: Este archipiélago de 607 islas tampoco sufre la pandemia gracias a la lejanía geográfica, el todavía poco asentado turismo y su carácter insular.







6.- Nauru: A Nauru solamente llegan 200 turistas al año, por lo que la ausencia de SARS-COV-2 no sorprende.







7.- Corea del Norte: Por el momento, la controvertida nación afirma no tener casos de Covid-19 dentro de sus fronteras. Por el momento existe prohibición de entrar y salir del país, el tráfico aéreo y ferroviario está suspendido y las escuelas y universidades han cerrado hasta nueva orden.







8.- Palau: Se trata de otro país de la Isla del Pacífico libre de coronavirus. China cortó los lazos con el país en 2018, e instó a sus ciudadanos a que no lo visiten, debido al apoyo diplomático de Palau a Taiwán







9.- Samoa: Con una población de casi 200,000 habitantes, ha logrado mantener a raya a Covid-19.







10.- Islas Salomón: Con una población de 686,884, las Islas Salomón se consideran una de las naciones del Pacífico más “en riesgo”. Sin embargo, no se han reportado casos, y desde el 23 de marzo se ha denegado la entrada en el país a todos los extranjeros.







11.- Tayikistán: Dada su frontera terrestre con China, y sus fuertes lazos económicos, parece poco probable que una nación tan grande como Tayikistán, con más de nueve millones de habitantes, haya logrado evitar por completo el coronavirus.







12.- Tonga: Entre las medidas tomados, ha clausurado sus fronteras a todos los viajeros e instalando un estado de emergencia, además de incluir un toque de queda nocturno.







13.- Tuvalu: Únicamente 2,000 turistas llegan a la remota nación del Pacífico cada año. Hasta ahora, no existen casos de contagio registrados por las autoridades.







14.- Vanuatu: Ninguno de los 307,145 residentes de Vanuatu ha dado positivo por coronavirus. Mientras, las reuniones sociales de más de cinco personas están prohibidas, y los restaurantes, bares y la mayoría de los supermercados cierran antes, mientras que se han suspendido los vuelos internacionales.