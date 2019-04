Los 20 capítulos que tienes que ver antes del estreno de ‘Game of Thrones’

La octava y última temporada de Game of Thrones está por llegar. Si eres de las personas que jamás ha visto la serie de HBO, con estos 20 capítulos podrás entender qué es lo que sucede.A continuación te presentamos una guía de capítulos para entender la octava temporada de Game of Thrones.El primer capítulo es indispensable para conocer a los personajes de la serie de televisión y es en donde se presentan los conflictos principales de la historia.De acuerdo con uno de los escritores de la serie de televisión, Bryan Cogman, en este capítulo se puede diferenciar a los Lannister, los Stark y los Targaryen para que el público elija a su favorito.Gracias a este capítulo, reconocemos que la serie de televisión no es como cualquier otra en la que el bien triunfa.Con la muerte de Nedd Stark, el patriarca de los Stark, se gesta la guerra contra los Lannister y la vida de sus hijos, quienes son separados, da un giro.Hasta el momento no hemos hablado de la otra protagonista de la serie de HBO, Daenerys Targaryen, también conocida como Khalessi, quien tendrá un papel importante en la octava temporada de Game of Thrones.En este episodio, después de la muerte de su esposo, Daenerys Targaryen ve nacer a tres dragones a los que considera sus hijos: Drogon, Rhaegal y Viserion, quienes la acompañarán en toda la serie.En este capítulo, Daenerys Targaryen se reúne con el Rey de las Especias, uno de los trece de Qarth para pedirle barcos y comenzar a navegar, pero el rey no acepta y secuestra a sus dragones.Daenerys intenta rescatarlos, pero es secuestrada junto con ellos, posteriormente la salvan, pues los dragones lanzan fuego en contra de su captor y derriten las cadenas de la Targaryen.Además, en este episodio Theon Greyjoy, quien era escudero de los Stark, los traiciona; hay un motín en King's Landing e introducen al primer amor de Jon Snow, Ygritte.Blackwater es la primera gran batalla que vemos en Game of Thrones, este episodio fue escrito por George R.R. Martin.En este capítulo también conocemos una de las armas más letales que tienen los Lannister en su poder, el fuego valyrio, el cual es capaz de arder por mucho tiempo, quemando todo a su paso hasta que se consume por completo, imposible de apagar y puede arder sobre el agua.A pesar de esto, esta batalla es casi perdida por Tyrion Lannister, quien es la mano derecha del rey de no ser por las alianzas que su padre tuvo con la casa Tyrell.En Valar Morghulis, Arya Stark conoce a un personaje que va a cambiar su historia: El Cambiacaras.En este episodio también se revela el objetivo de Arya, que es asesinar a las personas que estuvieron implicadas en la desgracia de su familia, las cuales están en una lista que se va ir desarrollando en toda la serie de televisión.Este capítulo tiene acontecimientos importantes dentro de Game of Thrones, pues Jaime Lannister es secuestrado por los Stark, pero luego lo dejan en libertad, aunque en el camino hacia Desembarco del Rey le cortan la mano.Además, es el capítulo en donde conocemos a uno de los villanos principales, Ramsay Bolton, quien se hace pasar por el chico de la limpieza y libera a Theon Greyjoy de sus ataduras, ya que fue secuestrado y le dice que en el este se encontrará con su hermana Yara.Aunque después de cabalgar toda la noche, Theon descubre que es perseguido por sus captores y lo derriban de su caballo; sin embargo, el chico de la limpieza lo salva antes de que Greyjoy sea asesinado.En And Now His Watch is Ended, Daenerys Targaryen se hace de un ejército de esclavos, pues intercambia a uno de sus dragones con el esclavista Kraznys.Aunque al terminar el intercambio, Daenerys reclama a su dragón, asesina al líder esclavista y ordena a su ejército que asesine a todos los esclavistas de Astapor.Luego de la batalla, libera a los esclavos y les dice que se pueden quedar en el ejército o irse si así lo desean, pero nadie lo deja.The Rains of Castamere es uno de los episodios más importantes de la serie de televisión, pues luego de declarar la guerra a los Lannister, Robb y Catelyn Stark son traicionados por la casa Frey en la boda de uno de los Tally, hermano de Catelyn.En este episodio Arya Stark sabe cuando matan a su madre y a su hermano mayor, por lo que jura venganza.Para el guionista, este capítulo cambió la historia por completo y fue la despedida de los personajes de Robb y Catelyn Stark.The Lion and the Rose marca un antes y un después para los Lannister, pues el rey Joffrey Baraethon es asesinado en su boda.En su últimos momentos de vida, Joffrey señala a Tyrion como el responsable, por lo que Cersei ordena detenerlo y lo acusa por asesinar al rey.Este capítulo es uno de los más explícitos de la serie de televisión, pues Oberyn Martell lucha contra uno de los mejores guerreros y al confiarse lo vencen en el duelo."Este es el capítulo en el que La Montaña le oprime los ojos a Oberyn Martell hasta que su cabeza explota", dice uno de los guionistas.En este episodio, luego de ser secuestrada por El Perro, ayudante de los Lannister y quien mató a uno de sus amigos, Arya Stark lo deja morir, luego de que El Perro luchará contra Brienne, quien pretende rescatar a la menor de los Stark.Mientras tanto, Tyrion mata a su padre y después abandona King's Landing, eso conlleva a que se encuentre más adelante con Jorah Mormont y lo lleve a conocer a Daenerys.De acuerdo con Cogman, este capítulo marca el final de temporada y marca un punto de inflexión en muchos de los personajes.​En Hardhome, los White Walkers vuelven a hacer su aparición en Game of Thrones. Este capítulo es importante porque aquí se conoce una de las debilidades de estos entes: el acero valyrio, el material con el que está hecha la espada de Jon Snow.Además se produce el reencuentro entre Sansa Stark y Theon Greyjoy, así como el épico discurso de Daenerys Targaryen."Lannister. Baratheon. Stark. Tyrell. Son sólo rayos de una rueda. Este está arriba, después el otro está arriba, y así sucesivamente, la rueda sigue girando, aplastando a aquellos debajo. Yo no voy a detener la rueda. Voy a romper la rueda”En este episodio, algunos de los acontecimientos dan un giro a la trama, pues Sansa Stark escapa de Winterfell con ayuda de Theon Greyjoy, luego de los maltratos de Ramsay Bolton.Arya Stark se queda sin vista, luego de haber asesinado a la persona equivocada con la técnica del "cambiacaras".Mientras que Jon Snow es llevado a una trampa organizada por Ser Allister, donde lo apuñalan en nombre de la Guardia de la Noche, aunque en capítulos posteriores, Snow regresa de la muerte gracias a la hechicera Melisandre.Uno de los episodios más tristes de la serie de televisión, pues es cuando se conoce el significado del "Hold The Door".En The Door, Bran Stark se enfrenta con el Night's King y se convierte en el Cuervo de Tres Ojos, un personaje misterioso ligado a los Antiguos Dioses.A partir de este capítulo empieza a surgir la teoría de que Bran Stark podría estar relacionado con el líder de los White Walkers.Para el guionista, Bryan Cogman, Kit Harrinton, quien interpreta a Jon Snow, es como un 'rock star', pues la escena de la batalla entre Ramsay Bolton y Snow es la más larga, hasta el momento, de Game of Thrones.El estandarte de la casa Stark vuelve a ondear en Winterfell y culmina con la muerte de Ramsay Bolton.Como en todos los últimos capítulos de la serie de televisión la historia da un giro, The Winds of Winter no es la excepción.Jon Snow se convierte en el Rey del Norte y se descubre su verdadera identidad gracias a las visiones de Bran Stark; Cersei Lannister hace estallar el Septo de Baelor, asesinando a toda la casa Tyrell, aunque pierde a su último hijo Tommen Baraethon.Por su parte, Daenerys Targaryen navega con su ejército rumbo a Westeros y nombra Tyrion Lannister como su mano.Es uno de los episodios más importantes de la penúltima temporada de Game of Thrones, pues Jon Snow y Daenerys Targaryen se encuentran por primera vez en el Salón de Trono de Dragostone.Cersei Lannister se venga de Ellaria, luego de que ella asesinara a una de sus hijas.Lady Olenna le revela a Jamie Lannister que ella fue la que envenenó al rey Joffrey Baraethon, justo antes de envenenarse.En The Spoils of War, Arya llega a Winterfell y se reúne por primera vez luego de muchos años con sus hermanos Sansa y Bran Stark.Una de las escenas más memorables de esta temporada ocurre en este capítulo cuando Daenerys Targaryen, en el lomo de su dragón, se enfrenta contra el ejército de los Lannister. Jaime pretende enfrentarse a ella sólo con una lanza y su dragón.En el último capítulo de la séptima temporada, los Lannister, los Stark y los Targaryen se unen para luchar contra los White Walkers.En Winterfell, los hermanos Stark se unen para hacer que Lord Baelish pague por sus actos deshonestos. Mientras que Jon Snow y Daenerys Targaryen terminan juntos en un barco.El Muro es derribado por Viseryon que ahora es un "dragón zombie" de los White Walkers.La octava temporada de la serie de fantasía épica se estrenará el próximo 14 de abril, dos años después de su último capítulo, en donde se conocerá el desenlace de Game of Thrones.