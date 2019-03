Los 40 días de tormenta política en Venezuela con Guaidó

El regreso a Venezuela del líder opositor Juan Guaidó este lunes, tras realizar una gira por cinco países latinoamericanos desafiando la prohibición de salir del país, marca una nueva etapa de la turbulencia política que agita al país petrolero desde hace 40 días.Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero y es reconocido por más de 50 países. Estos son los hechos más relevantes desde entonces:23 de enero: Ante una multitud de seguidores, Guaidó se autojuramentó, luego de que el Congreso declara "usurpador" al presidente Nicolás Maduro por iniciar el 10 de enero un segundo mandato desconocido por la oposición y varios gobiernos, que consideraron su reelección "fraudulenta".Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump reconociera inmediatamente a Guaidó. A Washington le siguieron Canadá y varios países latinoamericanos. Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Turquía apoyaron a Maduro.el Ejército renueva su apoyo a Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denuncia un "golpe de Estado" en marcha alentado por Washington.Maduro dice que está dispuesto a encontrarse con Guaidó, quien asegura que no se prestará para un "falso diálogo".En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos llama a todos los países a apoyar a Guaidó. Rusia y China bloquean un proyecto estadounidense en apoyo al Parlamento opositor.El agregado militar de Venezuela en Washington, coronel José Luis Silva, desconoce a Maduro como presidente legítimo y llama a los militares a apoyar a Guaidó.Los opositores distribuyen el texto de una amnistía para funcionarios civiles y militares que desconozcan a Maduro.Estados Unidos sanciona a la petrolera estatal PDVSA y da a Guaidó el control de los activos y cuentas venezolanas en ese país.El Tribunal Supremo de Justicia prohíbe a Guaidó salir del país y congela sus cuentas, al ser investigado por "usurpar" las funciones de Maduro. Washington advierte de cualquier "daño" al opositor.Washington reitera que "todas las opciones están sobre la mesa" para restaurar la "democracia" en Venezuela.Estados Unidos anuncia que las entidades extranjeras que comercien con PDVSA deben dejar de utilizar el sistema financiero estadounidense antes del 28 de abril.Miles de opositores y oficialistas marchan en Caracas. El general de la aviación Francisco Yáñez desconoce a Maduro, el militar de más alto rango en hacerlo.Una veintena de países europeos reconoce a Guaidó como "presidente encargado", tras expirar un ultimátum a Maduro para que convocara a elecciones "libres".John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump, anuncia que Washington eximiría de sanciones a los militares venezolanos que reconozcan a Guaidó.Un cargamento de medicinas y alimentos enviado por Estados Unidos llega a la ciudad colombiana Cúcuta, en la frontera. Maduro acusa a Washington de usar una "crisis humanitaria inexistente" como "excusa" para una invasión militar.Maduro dice que no permitirá el "show" de la "falsa" ayuda humanitaria.Ante una marea de seguidores, Guaidó anuncia que el 23 de febrero entrará la ayuda humanitaria.Maduro cierra tráfico aéreo y marítimo con Curazao, otro centro de acopio.Maduro ordena cierre total de frontera terrestre con Brasil, donde también se almacenó ayuda.Se realiza en Cúcuta un megaconcierto organizado por el multimillonario británico Richard Branson. Guaidó aparece sorpresivamente, acompañado de los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay, desafiando la orden judicial que le impedía salir de Venezuela.Maduro ordena el cierre de la frontera con Colombia por el estado Táchira, bloqueando los cuatro puentes limítrofes.Fuertes disturbios en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, donde militares y grupos de civiles armados bloquearon el ingreso de los cargamentos de medicinas y alimentos, con saldo de siete muertos y cientos de heridos.Venezuela rompe relaciones con Colombia. Guaidó pidió a la comunidad internacional considerar "todas las cartas".Guaidó participa en Bogotá en reunión del Grupo de Lima, que descartó el "uso de la fuerza" para sacar del poder a Maduro.Rusia y China vetan un proyecto de resolución de Estados Unidos en la ONU que urgía a celebrar elecciones "justas" en Venezuela. Una contrapropuesta de Moscú también naufraga al no cosechar los votos necesarios.Guaidó parte de Colombia en gira por Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador.Estados Unidos sanciona a seis altos funcionarios de seguridad y revoca las visas de 49 personas allegadas a Maduro.Guaidó regresa a Venezuela en medio de una manifestación de seguidores.