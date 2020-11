Los 5 jugadores que planea vender el Barcelona para tener un respiro económico

Escuchar Nota

España.- Si el Barcelona quiere tener refuerzos en el mercado invernal necesitará vender jugadores por la delicada economía del club, así se lo advirtió ya Carlos Tusquets, presidente de la Gestora al entrenador Ronald Koeman y por ello ya tienen un plan de ventas de jugadores.



Son cinco futbolistas los que ya no entran en planes del estratega neerlandés, que saldrán con la idea de que pueda llegar Eric García del Manchester City y Memphis Depay del Olympique de Lyon, según apunta Mundo Deportivo.



El primero en la lista es Ousmane Dembéle, que aunque suma 258 minutos ha sido irregular y tiene el interés del Manchester United y la Juventus. Mientras que Martin Braithwaite no ha convencido a Koeman y ya trabajan para traspasarlo. En el caso de Junior Firpo, Ronald le tiene más confianza a Sergiño Dest para tomar el lugar en las dos laterales y esperan también una propuesta por Carles Aleña, a quien ya no quieren ceder, solo vender. Y Samuel Umtiti también es una apuesta ante la urgencia de ingresos, aunque su lesión podría complicar su salida.