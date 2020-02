Los 6 mejores episodios de BoJack Horseman

Escuchar Nota

es una serie que combina lo mejor del humor negro, situaciones fuera de lo común y de vez en cuando, grandes lecciones que le dan un toque especial a la producción animada.Si quieres revivir los mejores episodios de esta serie de Netflix, esta es una gran oportunidad.En esta parte de la serie, BoJack consume una gran cantidad de drogas que lo llevan a un viaje intenso y muy movido, lo que da un giro inesperado a lo que se estaba convirtiendo la serie. El pasado, presente y futuro de BoJack queda entremezclado con emociones de todo tipo.BoJack participa en un concurso de preguntas y respuestas de su rival, Mr. Peanutbutter. El episodio está cargado de chistes que van escalando cada vez más. Gracias a todo esto, este es quizás el episodio más hilarante y mejor escrito de la serie.Desde un principio, hemos visto que BoJack parece estar ungido por la tristeza y por situaciones complicadas. En este capítulo, el protagonist escapa a Nuevo México para re-conectarse con una vieja amistad pero, para variar, todo termina muy mal.A pesar de ello, es posible ver a nuestro protagonista feliz… Al menos por un rato.La historia tan ingeniosa de este capítulo cuenta las aventuras de BoJack en un festival de cine bajo el agua. Lo que parece una especie de raro homenaje al film de Sofía Coppola, Lost in Translation, es un viaje cargado de aventuras ingeniosas e hilarantes y, claro, fuera de lo planeado.El vórtice de oscuridad y locura alcanzó su pico en este episodio ya que a BoJack le suceden una serie de acontecimientos difíciles de lidiar: Duerme con la amiga de su ex, no logra la añorada nominación al Oscar y despide a su agente.Para complicar todo, deja su sobriedad y comienza una juerga que parece no tener fin. A pesar de los chistes, este capítulo es desgarrador como todo lo que hemos visto de la serie.es probablemente el mejor episodio la sexta temporada. Está a la altura de Free Churro por su libreto. Pero sus consecuencias para el desenlace de la trama son aún más definitorios.El poema que da nombre al capítulo es una crónica contundente sobre los personajes fallecidos a lo largo de toda la serie. Pero aplica particularmente para el caso de BoJack y el intro de la serie que vimos en cada episodio: