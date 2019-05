‘Los adultos ya no juegan’

Para las niñas y niños, convertirse en adultos les niega la posibilidad de jugar y pasar tiempo con sus amigos, al menos es parte de lo que observan de sus padres y familia en el día a día. Mientras ellos juegan entre la tierra y el pasto, imaginando e inventando, los adultos pasan el tiempo trabajando y en los quehaceres del hogar.Algunos de ellos aseguraron que los adultos ya no saben cómo divertirse debido a sus múltiples ocupaciones y responsabilidades, además consideran complicada su forma de pensar y reaccionar ante situacionescotidianas.Nosotros podemos jugar a las muñecas, a los trastecitos y también saltar, pero los adultos ya no”.MaríaLo mejor de ser niño es jugar al futbol y poder ir a la escuela, porque en la escuela es donde aprendo más y el futbol es lo que me atrae para jugar”.EduardoLo mejor de ser niña es jugar con los amigos sin problemas.A veces cuando hay problemas podemos solucionarlo rápido”.HillaryLos adultos no pueden estar tanto tiempo con sus amigos y los niños sí podemos estar juntos”.JosuéLos niños somos más divertidos que los adultos, porque los adultos ya se volvieron un poco más amargados”.Azul IsamarLos adultos no pueden jugar porque ya son grandes”.MirandaLos niños podemos jugar a las muñecas y también salir a jugar al patio, pero los adultos no pueden porque siempre están haciendo otras cosas, yo les diría a mis papás que dejen de pelearse”.IngridA mí me gusta divertirme y hacer las cosas que me gustan, jugar, que mis papás me compren cosas o juguetes, y poder estar felices siempre con nuestra familia”.GiovanniYo les pediría a mis papás que valoren a sus hijos y se diviertan con ellos”.Maricruz