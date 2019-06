Los Aristemos donará taquilla a estancias infantiles

Con la finalidad de encauzar su trabajo hacia el bien común, el productor Juan Osorio ayudará a estancias infantiles con lo que se logre recaudar de una serie presentaciones que realizará la famosa pareja “Los Aristemos”.Dijo que desde hace tiempo desea enfocarse en esta causa, y para lograrlo aprovechará el éxito de los personajes “Cuauhtémoc” y “Aristóteles”, que surgieron de la telenovela “Mi marido tiene más familia”, de la cual es productor.Osorio tiene planeado realizar una gira de presentaciones con el espectáculo de “Los Aristemos”, cuyas ganancias serán destinadas a esta causa. “Será una temporada de tres o cuatro meses, aprovecharé que están jóvenes y los entregaremos a esta causa que me interesa, porque es una manera de ayudar a todas aquellas madres trabajadoras”.Señaló que esta iniciativa la tiene presente luego de que se diera a conocer la noticia del recorte presupuestal a las estancias infantiles en el país.“Lo importante es que la gente quiere a estos personajes y espero que esto sirva para hacer una labor altruista”, dijo Osorio, quien se muestra satisfecho del trabajo que ha desempeñado por su hijo Emilio.Respecto al tema de la diversidad sexual, el productor opinó que era necesario abordarlo en la televisión abierta, ya que es una realidad, “simplemente había que saber cómo contar la historia de una manera seductora”.Destacó que este concepto no solo se ha vuelto una buena iniciativa para hablar sobre el respeto e igualdad a la diversidad sexual, sino que también llevará esta historia a otros foros con el fin de hacer un análisis del tema.“Estamos pensando también en hacer talleres y pláticas sobre el tema, a fin de seguir creando una cultura del respeto y tolerancia”, apuntó Osorio.Indicó que además de los personajes también estará invitada la terapeuta Silvia Olmedo y líderes de la comunidad LGBTTTI, todo esto sin fines de lucro, destacó el productor televisivo.Destacó que el éxito de “Los Aristemos” fue una verdadera sorpresa, ya que esta trama no estaba dentro de la telenovela y mucho menos se pensó que tuviera su propia serie.Aprovechando el cariño que les tiene la comunidad gay, los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, serán parte de la marcha del orgullo LGBTTTI que se realizará el próximo 29 de junio y con la cual seguirán promoviendo el respeto e igualdad.“Nosotros con esta propuesta queremos que más gente hable del tema, que se rompan los tabúes, porque aún los hay y fuertes”, apuntó el productor, quien a través de su trabajo ha tratado de ayudar a diversas causas como en su momento lo hizo con la donación de órganos y las adicciones.Destacó que espera que la serie “Juntos, el corazón nunca se equivoca” protagonizada por “Los Aristemos” siga abriendo espacios para hablar en la televisión de otros temas, como el machismo.