Los beneficios que le trajo el vestido amarillo a Eiza

“Tuve la oportunidad de conocer a Ralph Lauren, y ahora tengo una gran relación con él…”



Fue en 2018 cuandodeslumbró al mundo en la alfombra roja de los premios, en los que se estrenó como presentadora de uno de estos prestigiados galardones. A poco más de año y medio de este suceso, la actriz recordó cómo decidió que ese vestido sería el indicado para un momento tan importante para su carrera.En entrevista con una revista TvyNovelas, Eiza comentó que gracias a. Cabe recordar que el vestido entallado le valió algunas críticas y muchos otros halagos, ante la elección, Eiza considera que fue. “La mejor decisión que pude haber tomado…”.La mexicana se siente orgullosa de lo que ocurrió aquella noche, pues el nombre de México causó eco en todo el mundo gracias al triunfo de Guillermo del Toro en las categorías de Mejor Película y Mejor Director por La Forma del Agua.Eiza presentó las categorías de Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido, la cual compartió con su compañero. “Fue algo surreal estar ahí y presentar una categoría. Ya lo del vestido es lo de menos. Lo que sí, es que pusimos la vara muy alta…”, confesó.En esta plática, Eiza aprovechó para hablar de cómo ha sido su experiencia en Hollywood hasta este momento, en el que continúa sumando éxitos trabajando junto a grandes estrellas de la cinematografía. Sin embargo, el proceso no ha sido fácil, pues ha tenido que enfocarse y aprender día con día nuevas lecciones. “Lo único que está en mi control es ser tan buena en lo que hago para no me puedan decir que no en los proyectos para los que hago audición…”, aseguró