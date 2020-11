Los Bridgerton: La nueva serie de Netflix que une a Gossip Girl con Downton Abbey

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Justo para Navidad llega Los Bridgerton, la nueva serie de Netflix producto de la colaboración entre la exitosa Shonda Rhimes y la plataforma de streaming. Tres años después de que la creadora de Grey's Anatomy ocupara titulares por haber firmado un contrato millonario con la Netflix (fue de 150 millones de dólares) llegará, finalmente, a nuestras pantallas el primer fruto de esta asociación que tantas expectativas había generado y todo parece indicar que estas serán satisfechas.



A juzgar por el tráiler, Los Bridgerton lo tiene todo para enganchar a cualquiera o, por lo menos, a cualquiera que se haya enganchado con esos dos éxitos que colocaron a Shonda Rhimes en olimpo de los showrunners, Grey's Anatomy y Scandal. Con una trama telenovelesca, aderezada con un vestuario del que seguro nos verán hablar, un reparto tan talentoso como fotogénico y una figura siempre adictiva, como la de la comentarista de sociedad que hoy toda una generación identifica como Gossip Girl pero que a partir de esta nueva serie también asociaremos con el nombre de Lady Whistledown.



Si bien ésta es la primera producción de Shondaland, la compañía productora de la famosa showrunner, para Netflix, Shonda Rhimes no es quien está al mando del show, sino Chris Van Dusen, un colaborador suyo desde los tiempos de Grey's Anstomy, que figura en los créditos de esta nueva serie como su creador.



¿De qué se trata Los Bridgerton?



Basada en las novelas de Julia Quinn, de las cuales Shonda Rhimes es fan, y ambientada en Londres a principios del siglo XIX, la serie sigue a la hija mayor de la poderosa familia Bridgerton, la joven Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Dynevor quien está apunto de hacer su debut en el competitivo mercado matrimonial de Regency London. Mientras que nada parece pertubar las perspectivas de Daphne, comienza a rodar entre los miembros de la alta sociedad londinense el panfleto escrito por la misteriosa Lady Whistledown, quien promete develar todos y cada uno de los escándalos de las figuras más prominentes de la capital.



Por supuesto, las comparaciones con Gossip Girl son inevitables y su similitud, quizás, el mejor gancho para darle play a esta serie.



Lady Whistledown arroja críticas sobre Daphne y entonces veremos nacer a nueva Serena van der Woodsen pero esta vez de época, quien cae en los encantos del muy deseable y rebelde duque de Hastings (Regé-Jean Page), soltero comprometido y el mejor partido de la temporada. La atracción es correspondida, aunque ambos se empeñen en negarlo. Al mejor estilo de Blair Waldorf y Chuck Bass, veremos volar las chispas en cada uno de sus encuentros, mientras se ven involucrados en una creciente batalla de ingenio al mismo tiempo que navegan por las expectativas que la sociedad tiene para su futuro.



De acuerdo a la sinopsis de la serie, ésta ‘celebra la atemporalidad de las amistades duraderas, las familias que encuentran su camino y la búsqueda de un amor que lo conquista todo.'



¿Quienes actúan en Los Bridgeton?



Así como la voz de Gossip Girl era un personaje tan protagonista como Serena, Blair, Chuck o Dan, en Los Bridgerton, también lo será y la encargada de narrar las picantes crónicas de Lady Whistledown será, nada más y nada menos, que Julie Andrews a.k.a Mary Poppins.



Junto a la ganadora del Oscar, esta nueva serie original de Netflix estará protagonizada por Golda Rosheuvel (Luther), Jonathan Bailey (W1A), Luke Newton (The Lodge), Claudia Jessie (Porters), Nicola Coughlan (Derry Girls), Ruby Barker (Wolfblood), Sabrina Bartlett (Victoria), Ruth Gemmell (Deep State), Adjoa Andoh (Law & Order: UK), Polly Walker (Roma), Bessie Carter (Les Misérables) y Harriet Cains (Marcella).