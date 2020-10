¿Los cambios de temperatura afectan nuestra salud?

Escuchar Nota

"Las repercusiones del clima en la salud humana no se distribuirán uniformemente en el mundo. Las poblaciones de los países en desarrollo, en particular los pequeños estados insulares, las zonas áridas y de alta montaña y las zonas costeras densamente pobladas se consideran especialmente vulnerables".



Seguro que muchas veces has oído a alguien decir eso de que el tiempo va a cambiar. No por verlo en la televisión, sino por un dolor muscular.. Y es que nuestro cuerpo reacciona a esos cambios de las temperaturas, sobre todo si son muy bruscos, con diferentes sintomatologías., ya que tiene que adaptarse a esta alteración climática que, en algunos casos, se produce de un día para otro cuando el termómetro se desploma 15 grados de golpe.. ¿Quién no se ha resfriado alguna vez con ese baile de temperaturas?, más expuesta a esas inclemencias invernales, sino que nuestros huesos sufrirán también, especialmente en el caso de personas más sensibles o con dolencias en sus articulaciones.Pero no solo hay afecciones a nivel físico.propias del invierno o de países más fríoscomo la serotonina o la dopamina. Y las consecuencias son apatía, decaimiento, menos actividad... Síntomas que se producen de forma similar con lo que se denomina astenia primaveral.. Son algunos de los efectos del caso contrario, un calor sin precedentes que puede hacer que suframos el denominado golpe de calor.. Una situación grave con la que tienen que tener especial cuidado algunos colectivos de riesgo como las personas mayores, enfermos, personas con sobrepeso o los niños. Para evitar este malestar, lo mejor es seguir estas recomendaciones:Evita las horas centrales del día cuando hace más calor y permanece en lugares con sombra y frescos.Come de forma más ligera y con recetas refrescantes como ensaladas, frutas o verduras.Utiliza ropa cómoda y ligera para esas altas temperaturas. Protege tu cabeza y tus ojos del castigo del sol.Pero no solo se trata de afecciones con el cambio de estación, sino que los efectos del cambio climático se empiezan a notar en la misma salud de las personas. Ya lo ha advertido en numerosas ocasiones la OMS.En nuestra mano está que esos efectos tiendan a disminuir. Puede que todavía estemos a tiempo de lograrlo.