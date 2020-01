Los captan robando maceta de domicilio

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Cuatro jóvenes fueron captados en video luego de robar una planta de un domicilio, en el municipio de El Carmen.



Una pareja a bordo de un vehículo observó a una jovencita, que manejaba una bicicleta acompañada de tres jóvenes, sustraer una planta de un domicilio, por lo que no dudó en seguirlos.



Los hechos se registraron durante el mediodía del jueves en calles de la colonia San Miguel.



Desde su vehículo, la pareja observó a los cuatro ladrones sustraer la planta con todo y maceta de un domicilio, por lo que no dudó en seguirlos.



Con su celular, los testigos dieron alcance a los jóvenes a quienes acusó del robo y les advirtió que subiría el video a redes sociales.



La joven, que venía en la bicicleta y sostenía la maceta, se deshizo de ella aventándola al suelo, pero los testigos igualmente lo habían captado todo y no dudaron en subir el video a redes sociales, donde rápidamente se hizo viral.