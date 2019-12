Los chilangos no tienen límites, ahora ¿café en bolillo?

De losse dicen muchas cosas, pero en algo que todos coinciden es lapor ponerlea varios alimentos. Incluso lo utilizan para quitarse el susto.Están lasde tamal, de chilaquiles, tacos de canasta, flautas, tostadas….¡Y ahora llegó el! (Sí leíste bien)Un usuario de la red social TikTok compartió un video en donde(muy bien adornado) dentro de unLas imágenes rápidamentey, en su mayoría, recibió buenos comentarios.‘No me queda duda que es un invento chilango’ / ‘Al acabártelo comes el recipiente, son unos genios’ / ‘’ / ‘Eso es otro nivel, bendita tierra que me vio nacer’ / Es real y maravilloso’, fueron algunos de los comentarios.