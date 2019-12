Los clubes mexicanos podrían volver a disputar la Copa Libertadores

Los clubes de México podrían volver a disputar la Copa Libertadores de América. Esto debido a un pedido generalizado por el bajo nivel del fútbol y las competencias en la Concacaf. Como se recuerda, desde 2016 no participan clubes de este país en el torneo sudamericano.La última vez que los equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores fue en el 2016, cuando estuvieron representados por Puebla, Toluca y Pumas. Al respecto, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se refirió al interés de la Liga MX de volver a la competición.“Los clubes mexicanos han mostrado su interés de volver. Enrique Bonilla (presidente de la Liga MX) estuvo en Asunción y hasta ahora no me explicó por qué se fueron. También se retiraron de la Copa América y también es inexplicable”, manifestó Domínguez.Cabe recordar que los equipos mexicanos se retiraron de la Copa Libertadores a razón del cambio de calendarios, por lo que los directivos de la Liga MX no pudieron adaptarse a las fechas. Ello parece que no cambiará en el futuro próximo. Esta parece ser también una buena oportunidad para aprender más sobre apuestas deportivas en sitios como apuestas24.mx “Mi relación con los clubes de México es muy buena; de hecho, Enrique quiere establecer más reuniones, pero eso sí hoy no es tan fácil”, indicó el presidente de la Conmebol.Es importante indicar que el último equipo azteca que consiguió disputar una final de la Copa Libertadores fue Tigres en 2015. En esa disputa, el cuadro regiomontano fue derrotado por 3-0 ante los ‘Millonarios’ en el global.Uno de los hombres del fútbol mexicano que apoya el retorno de los clubes de su país y su selección a los torneos de Conmebol es Claudio Suárez, quien cuestionó el nivel de los equipos de Concacaf a los que se enfrenta México.“Yo creo que sí le hace falta a México volver a participar en la Copa América, en la Copa Libertadores a nivel club y esto va a ayudar al crecimiento; estaba la prueba de que le estaba ayudando al fútbol mexicano a crecer su nivel. Yo creo que el único pero que le pongo y que ya lo mencionó el Tata Martino es que en esta zona nos tocó vivir entonces tienes que participar en la zona de Concacaf. Ahora con estos torneos, Tata Martino hace lo que puede, con todo respeto hay equipos de bajo nivel, pero hasta ahora el proceso ha sido muy bueno”, manifestó Suárez, exjugador de Pumas UNAM, Chivas y Tigres UANL de su país.Uno de los detalles a tener en cuenta es el buen nivel que mantienen los clubes mexicanos, que se ubican en varias casillas del Top 100 del Ranking Mundial de Clubes. El mejor ubicado es Monterrey (24), seguido por Tigres UANL (27), Santos Laguna (35), América (44), Cruz Azul (50), León (91) y Pumas UNAM (104).Los equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores desde 1998 hasta 2016, siendo sus más destacadas participaciones los subcampeonatos de Cruz Azul (2001), Chivas de Guadalajara (2010) y Tigres UANL (2015). En tanto, en lo que respecta a la Copa Sudamericana, sí consiguióun título gracias a Pachuca, que venció a Colo Colo de Chile en la final de la edición de 2006 con un global de 3-2.