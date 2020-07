Los compromisos no me asustan: ‘Memo’ Vázquez

Escuchar Nota

“Se veía venir un torneo diferente en el cual se entiende (los cambios) porque no va a haber asistencia a los estadios, entonces habrá que adaptarse, tengo entendido que arrancamos el jueves aquí de locales contra Juárez, son horarios complicados a los que uno no está acostumbrado, hay que pensar que es nuestro trabajo tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay momentos en los que nosotros no podemos decidir, nos toca hacer nuestro mejor trabajo, preferiría esperar el resto del calendario para ver cómo queda y eso no será ningún pretexto los días que nos toque”.



Guillermo Vázquez, entrenador del cuadro potosino, aceptó esa condición que hoy se le da al equipo que comanda. “Soy de retos, los compromisos no me asustan, al contrario, me gusta tomarlos como vienen, entonces sí, yo puedo yy la afición lo ha demostrado en el tiempo que he estado acá, no solamente por el plantel que se ha formado, hay que ponerse metas y objetivos y uno es ese”, comentó Memo.El entrenador se siente agradecido con la directiva, por la apuesta que ha hecho con él y por el respaldo que le ha dado para conformar un equipo que hoy luce más fuerte que el torneo anterior. “Lo hablé con la directiva y la verdad que han cumplido con lo que quedamos que era traer a la gente que pensé que le venía bien al equipo y eso nos compromete a entregar buenas cuentas, por ese lado vamos bien. No cierro la puerta a que se pueda integrar alguien más, estoy observando al equipo para ver si se abre alguna oportunidad”, dijo.Vázquez Herrera apuntó que incluso ya vislumbra que puedan jugar juntos en ataque tanto Mauro Quiroga como Nico Ibáñez, y que puedan ser una dupla letal en la Liga Mx, pero puntualizó que esto se dará si todo el equipo colabora con sus respectivas funciones, porque a ellos habrá que llevarles el balón hasta una zona de peligro.“Me los imagino haciendo daño, entendiéndose bien, y haciendo fuerte nuestro ataque, lo que debemos hacer es llevarles balones, pero la idea es tener esa fortaleza adelante, hasta ahora se complementan bien y habrá que sacarles el mayor provecho posible, veo un equipo que puede ser fuerte, pero obviamente es un trabajo de equipo”.Hace unos días, en el partido entre Pumas y América de la Copa por México, Miguel Herrera estuvo en la banca sin usar el cubrebocas que piden las autoridades sanitarias. Mucho se habló al respecto y a Memo se le preguntó si él lo usará en la Copa Telcel que Atlético de San Luis jugará la siguiente semana y en el Torneo Guard1anes., seguramente habrá cosas en el torneo que nos irán diciendo día a día cuando comencemos a llegar a las instalaciones, al hotel, lo haremos de la mejor forma, trataremos de seguir las reglas y de hacer bien nuestro trabajo”, comentó.Información de Milenio.