Los contras del plan de privacidad de Facebook

Durante años, Mark Zuckerberg predicó el valor de que las personas compartan más y más información en línea, con la misión de construir lo que a menudo llamaba un “mundo más abierto y conectado”. Durante años, Facebook se benefició de esa actividad al recopilar datos y utilizarlos para atraer a los anunciantes.Ahora, después de un doloroso año con un pozo sin fondo de escándalos sobre el uso indebido de la plataforma y las prácticas de privacidad de datos de Facebook, Zuckerberg está cambiando un poco su tono. El miércoles, en una publicación, el CEO reveló sus planes para reposicionar a Facebook como una plataforma “enfocada en la privacidad”.Lejos han quedado los días de enfocarse ante todo en construir lo que Zuckerberg llamaba una “plaza pública” digital. En vez de eso, dice que Facebook está cada vez más interesado en construir “el equivalente digital a la sala de estar”. Para llegar allí, Zuckerberg dice que Facebook enfatizará las conversaciones privadas, encriptadas y efímeras en todos sus productos.Y, sin embargo, en la medida en que Zuckerberg realmente cumpla con esas promesas de poner “la privacidad primero” y demostrar a los escépticos que están equivocados (“Francamente, actualmente no tenemos una reputación sólida de crear servicios de protección de la privacidad”, admitió), abrirá la puerta a un nuevo conjunto de preocupaciones sobre las redes sociales que controla.Los defensores de la privacidad y los investigadores dicen que el cambio de estrategia que Zuckerberg expuso podría limitar en la práctica la responsabilidad de Facebook y de las personas o grupos malintencionados en sus plataformas al dificultar el rastreo y control del contenido problemático, informó Expansión Por ejemplo, el contenido que va desde noticias falsas hasta publicidad falsa podría distribuirse de forma privada en lugar de públicamente. Además, un movimiento para integrar Instagram, WhatsApp y Messenger, como se describe en la publicación, podría prácticamente cimentar el dominio de Facebook sobre el mercado de la mensajería en los próximos años.“No creo que sea puramente altruista”, dijo Ashkan Soltani, un investigador de privacidad independiente y ex director de tecnología de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. “Le permite a la compañía librarse de algunas de sus obligaciones de moderar o eliminar contenido problemático”.Adam Preset, un analista de Gartner, hizo eco de este punto. "Todo lo que se puede hacer en público en la plataforma de Facebook, o incluso de manera muy amplia en grandes redes de personas, está sujeto a críticas”, dijo.Si una mayor parte de la actividad se lleva a cabo en privado, “eso pone mucha menos presión en Facebook”.Esto significa que el futuro de Facebook podría parecerse más a WhatsApp. En lugar de que los usuarios pasen la mayor parte de su tiempo en un servicio de noticias público donde las publicaciones potencialmente llegan a millones, podrían enviarse mensajes en grupos más pequeños protegidos por el cifrado de extremo a extremo.Eso podría ser una bendición para la privacidad, pero es un caldo de cultivo comprobado para los engaños virales y las noticias falsas que se difunden en círculos más íntimos, a veces con consecuencias mortales.“Una cosa es ver que un enlace aleatorio descaradamente falso que es compartido en un hilo de noticias por alguien que apenas conoces. Pero otra cosa completamente distinta es cuando alguien que conoces te envía una historia abiertamente falsa o un video profundamente engañoso”, dijo Woodrow Hartzog, profesor de Derecho e Informática de la Escuela de Derecho de la Northeastern University. “De hecho, podrías confiar en él aún más”.Rastrear la desinformación en un entorno así también es más desafiante."Será mucho más difícil detectar problemas emergentes en grupos de grupos cerrados, especialmente si están cifrados”, dijo Renée DiResta, quien investiga la desinformación en línea como directora de políticas de Data For Democracy.“Tal como está ahora, Facebook tiene actualmente un poder moderador y visibilidad en los grupos, pero no en WhatsApp”.Un portavoz de Facebook destacó que la compañía aún se encuentra “en las primeras etapas” y dirigió a CNN a la publicación de Zuckerberg. En ella, el presidente ejecutivo admite que podría haber “preocupaciones reales de seguridad” al implementar la tecnología de encriptación de manera general, lo cual debe estudiarse primero.“El cifrado es una herramienta poderosa para la privacidad, pero eso incluye la privacidad de las personas que hacen cosas malas”, dijo. “Cuando miles de millones de personas usan un servicio para conectarse, algunas de ellas lo usarán indebidamente para cosas verdaderamente terribles como la explotación infantil, el terrorismo y la extorsión”.Agregó que Facebook tiene la “responsabilidad de trabajar con los cuerpos de seguridad” para evitar estos problemas siempre que sea posible.Sin embargo, la nueva estrategia presentada por Zuckerberg también podría dar a Facebook más espacio para evitar algunas de las consecuencias negativas cuando no logra eliminar contenido inapropiado, según Alex Stamos, exdirector de Seguridad de Facebook.En una serie de tuits enviados después de la noticia, Stamos dijo que Facebook actualmente es criticado “por invadir la privacidad de las personas y no vigilar suficientemente las comunicaciones”. Pero este cambio de enfoque hacia la privacidad, dijo, “es un movimiento de judo: en un mundo donde todo está cifrado y no dura mucho tiempo, categorías enteras de escándalos son invisibles para los medios”.