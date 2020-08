Los ‘coronaescépticos’: desde los antivacunas a líderes políticos como Bolsonaro o Trump

Escuchar Nota

"Vacunación obligatoria, no gracias", rezan las sombrillas desplegadas este sábado durante una protestas en Stuttgart, Alemania. Foto: AFP

Los partidarios de aligerar las​ están furiosos ante la posibilidad de queen Europa y en otros lugares .Desde hinchas de fútbol hasta los partidarios de lasEl movimiento, que apareció en Stuttgart (sudoeste de Alemania) por iniciativa de Michael Ballweg, un empresario informático, convocó a mediados de abrilLas protestas ocurrieron en varias ciudades unos días antes de que Alemania comenzara a aflojarlas (el 20 de abril) y eso pese a que el país no ha impuesto un confinamiento estricto.Sus partidarios son una mezcla heterogénea deProtestan contra la "dictadura" de las medidas que -según ellos- atentan contra la libertad garantizada en la Constitución.Unos 20 mil se manifestaron ena principios de agosto, la mayoría sin cubrebocas y sin respetar las medidas de distanciamiento, obligando a la policía a disolver la protesta."Querdenken-711" (711 es el prefijo de Stuttgart) preveía más protestas locales este fin de semana y otra manifestación en la capital alemana el 29 de agosto.El movimiento, todavía de poca magnitud, ha surgido en, donde los hinchas de fútbol se han unido a las manifestaciones, provocando abiertamente la confrontación con la policía.Un grupo llamado, codirigido por el ex profesor de bioquímica y danza Willem Engel,En, decenas de personas protestaron en julio contra la obligación de llevar cubrebocas en las tiendas y supermercados ingleses. Muchos agitaban pancartas que sugerían, por ejemplo, queCientos de "coronaescépticos" tambiénen las que se leíaEn, decenas de personas sin tapabocas se reunieron el 12 de julio para gritar" con pancartas con mensajes contrarios a las mascarillas y las vacunas. La policía dispersó rápidamente la manifestación, no autorizada, en un país donde las medidas sanitarias, entre las más estrictas de Europa, gozan de un amplio apoyo de la opinión pública.Algunos líderes políticos tampoco han ocultado su escepticismo.La semana pasada, en su primer acto público desde la enfermedad, saludó a una multitud de seguidores en el estado de Piaui y se quitó el cubrebocas en medio de una ovación.En Estados Unidos hasta mediados de julio el presidenteY desde la llegada del Covid al país, el jefe de la Casa Blanca lo describía como el, minimizando sus riesgos.En las últimas semanas, Trump participó de una serie de actos de campaña en vistas a los comicios de noviembre, en los que busca su reelección, sin atención a las medidas de distanciamiento y frente a multitudes sin cubrebocas.Muchos sheriffs estadounidenses también se han opuesto a los tapabocas en sus condados a pesar de que su uso obligatorio fue decretada por los estados.En, el líder de extrema derechafue muy criticado la semana pasada después de hablar en el Senado sin cubrebocas, y declaró que. Desde entonces ha dado marcha atrás, afirmando que hay que ponérsela "cuando sea necesario".Y, a la inversa, algunosvivió un breve pero intenso estallido de ira a principios de julio, con manifestantes que, que ganó su partido conservador.En, que ha adoptado un enfoque más flexible en la lucha contra el virus, un puñado de manifestantes han reclamado medidas más estrictas.