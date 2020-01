Los ‘cuernos del diablo’ aparecen en el cielo de Qatar

"Estaba preocupado de que nada se viera. Pero cuando el sol comenzó a salir, parecían dos piezas separadas, algo así como los cuernos del diablo saliendo del mar", declaró Chasitois.



#Ciencia: Desde Arabia Saudita hasta Omán, pasando por India y el Sudeste Asiático, numerosos amantes de la astronomía pudieron observar este jueves un inusual eclipse de tipo "anillo de fuego".https://t.co/0NtuKzOPnw — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 26, 2019

Un fotógrafo amateur capturó el momento en que aparecen unos “cuernos” durante un eclipse de Qatar.Esto sucedió el pasado, durante elde la que será, todavía, la sede de la próxima Copa del Mundo en el año 2022., quien se considera fotógrafo amateur, capturó varias imágenes del eclipse suscitado en el país asiático y los seguidores de su trabajo bautizaron el fenómeno comoDe acuerdo con expertos, no se trata de algo inusual, simplemente adquirió esa forma al momento de salir. Después de viralizarse las imágenes, Chasitois comentó en entrevista para algunos medios locales, que durante su visita a la costa de, quiso apreciar el eclipse que se presentaría en Qatar porque era el último del 2019.Los usuarios que tuvieron acceso a estas fotografías, llamaron a este fenómeno no sólo como 'los cuernos del diablo', sino también como, pues de las nubes también se capturaron imágenes que parecían cuernos emergiendo del cielo.Esta no es la primera vez que aparece algo con forma extraña durante un eclipse en Asia, pues recientemente numerosos amantes de la astronomía pudieron observar un inusual eclipse de tipoEl pasado diciembre, se pudo observar, cuando las condiciones meteorológicas lo permitieron, en, en el sur de India y en el Sudeste Asiático, hasta el norte del Pacífico.Aquello ocurrió cuando apareció el, el cual se produce cuando la Luna no está lo bastante cerca de la Tierra para cubrir completamente el Sol, dejando ver un fino anillo solar. Estos eclipses se producen cada uno o dos años y solo se pueden ver desde una estrecha franja del planeta.