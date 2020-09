Los debates presidenciales más recordados en la historia de EU y México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los debates son una gran oportunidad para que los candidatos transmitan su mensaje a un mayor número de personas y, en definitiva, es de eso de lo que se trata una campaña. El hecho de que haya cierto riesgo en los debates es un simple reflejo de que está en juego.



Los debates son impredecibles como cualquier evento que se transmita en vivo por televisión, uno de los más geniales fue el de Ronald Reagan y Walter Mondale – 1984, y en México fue un predebate entre Vicente Fox, Cuauhtémoc cárdenas y Ernesto Lavastida, ambos eventos tienen en común que una frase espontánea les hizo ganar la presidencia alos protagonistas de están frases.



Por empecemos por el principio, por el primer debate televisado en Estados Unidos: John F. Kennedy y Richard Nixon – 1960



El claro ganador de la noche (y de la elección) fue Kennedy.



En aquella oportunidad, más del 30% de la población estadounidense estuvo atenta al televisor y a los intercambios entre Kennedy y Nixon. Alrededor de 66.4 millones de espectadores marcaron uno de los debates más vistos de la historia.



En esa fecha, Richard Nixon acababa de ser dado de alta luego de haber permanecido internado por una infección. La imagen del republicano impactó tanto que quienes vieron el debate por la televisión dieron por ganador a Kennedy. Sin embargo, para los que lo habían escuchado por radio, el debate había terminado con un empate.



Gerald Ford y Jimmy Carter – 1976



Ocurrió en plena Guerra Fría. Gerald Ford, presidente saliente, se estaba recuperando en las encuestas, en las que el demócrata Jimmy Carter le llevaba ventaja. Sin embargo, una desafortunada frase jugó en su contra: “No existe ninguna dominación soviética en la Europa del Este”.



El moderador Max Frankel le preguntó si estaba seguro de querer afirmar eso y él confirmó todo, haciendo, además, mención de los ejemplos de Rumania y Polonia. Este error le costó las elecciones.



En 1976 también ocurrió un hecho curioso. Aquella fue la primera ocasión en que debatieron los vicepresidentes. A partir de 1984, el ‘vicedebate’ es una tradición estadounidense.







Ronald Reagan y Jimmy Carter – 1980



A diferencia de lo que pasó cuatro años antes con Gerald Ford, una frase le valió la victoria al republicano Ronald Reagan, quien en el último debate contra el presidente demócrata Jimmy Carter, le preguntó: ¿Está usted hoy mejor económicamente que hace cuatro años?



Este debate presidencial fue hasta el año 2016 considerado el más televisado de la historia, con 80.2 millones de espectadores en 45.8 millones de hogares.







Ronald Reagan y Walter Mondale – 1984



Ronald Reagan competía para su segundo mandato en el año 1984. Con 73 años, ya se había convertido en el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos, algunos se cuestionaban si esto jugaría su contra y si estaba apto para volver a ocupar el sillón presidencial; sin embargo, en el debate contra su oponente demócrata, Walter Mondale, Reagan hizo de ese punto débil una fuerza.



Ante la pregunta del moderador sobre el tema, Reagan respondió: “No voy a convertir mi edad en un tema de esta campaña. No voy a explotar, por razones políticas, la juventud y la inexperiencia de mi opositor”. Todos rieron, incluido Mondale. Fue así como Reagan consiguió una de las victorias más aplastantes en la historia de las elecciones de Estados Unidos.







México no se queda atrás, y aunque la historia de los debates en México es muy joven, por lo menos tres de ellos ya pasaron a la historia.



El debate ganado por una edecán



No está claro qué candidato convenció más en el debate del domingo 6 de mayo del año 21012. Pero si hubiera que declarar a un ganador, esta sería probablemente la modelo Julia Orayen o "la edecán".



Orayen se hizo famosa esa noche cuando entró fugazmente al set para repartir los turnos de intervención. Su pronunciado escote y su ajustado vestido blanco robaron la atención a Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Quadri, Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto.



¿Fue la chica Playboy del debate una simple anécdota o un ejemplo del sexismo que aún impera en México?







AMLO "Ricky Riquin Canallín"



En el segundo debate presidencial rumbo a las elecciones del 2018 surgió una frase que llamó la atención de la gente y se convirtió en Trending Topic: Ricky Riquín canallín.



El candidato panista acusó de hipócritas a José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador por cuestionar que sus hijos estudiaran en Atlanta. Meade estudió en Estados Unidos y el hijo de Andrés Manuel en España, aseguró. "Ricky Riquín Canallín", dijo el morenista, "eso no tiene nada que ver".







La frase causó tal atención que hasta un rap le armaron







'Hoy, hoy, hoy' de Fox: de la terquedad al éxito electoral



Entre finales de abril y finales de mayo, las preferencias electorales hacia Fox Quesada cayeron un 4%, del 42 al 38%, en la encuesta realizada por el periódico Reforma rumbo a la elección presidencial del 2 de julio de 2000. Con ese resultado, Fox quedaba también cuatro puntos debajo del priista Francisco Labastida Ochoa.



Los candidatos de las tres principales fuerzas políticas del país, Francisco Labastida Ochoa, por el PRI; Vicente Fox Quesada, por el PAN y el PVEM; y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano , por el PRD, acordaron realizar el martes 23 de mayo por la noche un debate entre los tres, pero los detalles no se habían establecido. Faltaban entonces 40 días para los comicios.



Cuauhtémoc Cárdenas trató de convencer a Vicente Fox de la conveniencia de posponer el debate para el viernes 26 de mayo y el priista Francisco Labastida secundó la moción pero el panista no dejaba de repetir “Hoy, hoy, hoy”.



El equipo de campaña de Vicente Fox transformó el “Hoy, hoy, hoy” en un lema de campaña triunfador.