Los delegados de Sedesol extorsionaban y presionaban

“La razón por la que se generaban estos lineamientos de corrupción, era porque los delegados tenían la última palabra. De oficinas centrales no se validaba niños ni estancias infantiles, eran los delegados, supervisados y los coordinadores. Con este poder, extorsionaban y presionaban a las representantes”, denunció la exdirectora del programa de estancias infantiles en el país, Clara Torres Armendáriz, publica El Sol de México Recordó que fue invitada a trabajar como coordinadora de estancias infantiles y que los planes originales eran fortalecer e incrementar el tema de las estancias infantiles y aumentar el servicio para los niños de 4 a 12 años. Ya se tenía autorizado un presupuesto de 7 millones de pesos por municipio.En diciembre del año pasado, cuando ya se habían establecido en buena medida las reglas de operación, se les notifica que “la cobija no alcanzaba”.En Coneval, el programa de estancias infantiles salió muy bien evaluado, pero no conforme contrataron una compañía especial para que analizara todos los problemas sociales y saber en caso de haber un recorte, con cuáles iniciar. “Estancias infantes estaba al final, porque era de los mejor evaluados tanto por los consultores del nuevo gobierno como por Coneval, por eso estaba muy tranquila, pero luego se toma esta decisión” explicó.Derivado de estos análisis, “no se detectó que había una red de corrupción entre las representantes, ustedes no eran víctimas de la corrupción, sino de los coordinadores, supervisores y delegados, y no al revés”, dijo ante las representantes de estancias en Chihuahua.“La razón por la que se generaron estos lineamientos de corrupción, era porque los delegados tenían la última palabra. La oficina central era sólo una oficina normativa, no operativa, de oficinas centrales, no se validaba niños ni estancias infantiles, eran los delegados, supervisados y los coordinadores”, declaró.Con este poder -al menos de lo que se enteró en otros estados- extorsionaban y presionaban a las representantes y a ellas les daba mucho miedo denunciar, porque si se quejaban, las iban a castigar.Reconoció que en primera instancia, las representantes de estancias infantiles no se dieron cuenta del recorte anunciado en diciembre, sino que las protestas eran porque los pagos no eran oportunos.Ante esto, Torres detalló que comenzaron a buscar otros esquemas. En Chihuahua, la gran mayoría de las madres beneficiarias cotizan en el Seguro Social; al realizar un estudio de las instituciones que cuidan a niños y, en el caso específico del Seguro Social, tienen inscritos 197 mil niños y cuidan en promedio 156 menores; estancias infantiles cuida 320 mil niños, pero el Seguro Social sí tiene un ingreso fiscal pues a todos los que trabajan les quitan el 1%, y desde el 2014 a la fecha, tienen un subejercicio que crece 25 por ciento anual; el año pasado, ya tenían más de 4 mil millones de pesos de subejercicio, de acuerdo a Torres.Al tener toda esta información, se reunió con el director del Seguro Social para proponerle algunas soluciones, destacándole que en estancias infantiles se cuida casi el doble de niños que en las mil 400 guarderías del Seguro Social, mientras que estancias infantiles tienen 9 mil 500.Para el 5 de febrero, citan a la exdirectora y le solicitan que ya no hable con responsables de estancias, diputados, senadores ni nadie más, porque el programa de estancias sería cancelado y sustituido por otro que se llama “Becas para madre trabajadora”, en donde el niño ya no está incluido.Tres días después se retira de su cargo, convencida de que “saldrán bien librados”, porque nunca en la historia de este país los niños habían ido agenda número uno por dos semanas seguidas; aparte, resaltó la unión de las autoridades de los tres niveles para atender el tema y se mostró esperanzadora.Hizo saber que se está iniciando una Cruzada Nacional de Rescate de Estancias Infantiles, estado por estado, para evitar el cierre de estancias infantiles, resaltando que la alcaldesa María Eugenia Campos Galván fue una de las primeras que levantó la mano.