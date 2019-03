Los detalles ocultos del nuevo tráiler de ‘Avengers: Endgame’

Han pasado ya varias horas de que Marvel lanzó el segundo tráiler de Avengers: Endgame, pero las emociones entre los fans siguen a flor de piel, tanto así que continúan especulando sobre los posibles detalles ocultos en el avance.¿Qué sucede alrededor de Clint Barton?, ¿quién es esa chica con la que comparte sus habilidades?, ¿por qué los Vengadores usan esos trajes?, ¿qué ocurre con Tony Stark?, ¿qué va a pasar con Thor y Capitana Marvel? Si tú como nosotros te haces esas preguntas, a continuación algunas probables respuestas:En el tráiler, Steve Rogers mantiene una conversación con Peggy Carter, de The Winter Soldier. "A veces lo mejor que podemos hacer es comenzar de nuevo". Esa frase podría ser la respuesta al modo en que los Vengadores pretenden restablecer los daños provocados por Thanos en Infinity War.Otro motivo para desconfiar sobre el tiempo en el que ocurren los hechos de Endgame es la imagen de Natasha Romanoff en el tráiler, pues el personaje luce distintos cortes y tintes de cabello.Clint Barton, uno de los personajes favoritos entre los fans de Marvel, está de vuelta y es probable que ahora sea el vigilante enmascarado conocido como Ronin.Aunque una escena del tráiler nos hace suponer que Barton enseña sus habilidades a su hija, lo cierto es que Lila Barton (a quien vimos en Age of Ultron), aún sería una pequeña. Por ello, los fans tienen la idea de que esta adolescente se trata en realidad de Kate Bishop, quien formó parte de los Young Avengers en los cómics de Marvel.Romance a la vista"A veces lo mejor que podemos hacer es comenzar de nuevo", dijo Peggy Carter. Los trajes blancos podrían ayudar a los Vengadores a viajar en el tiempo con ayuda del Reino Cuántico.En Ant-Man and The Wasp supimos que hay un vórtice de tiempo en el Reino Cuántico y, además, que para viajar a él se requiere el uso de trajes especiales.