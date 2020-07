Los días de ‘El Marro’ están contados, advierte CJNG

Escuchar Nota

Aparece nuevo vídeo del #CJNG donde lanza amenaza a #ElMarro, esta vez es El Lider del Grupo Elite, identificado como "R2", Ademas niegan ser autores del ataque al Anexo en #GTO pic.twitter.com/wwyqbafrro — Carlos Renteria (@RenteriaNava) July 23, 2020

, un sujeto que dijo ser comandante del grupo criminal de Guanajuato lanzó una amenaza contra José Antonio Yépez, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.Autonombrado "R2", el sujeto aparece con boina y vestimenta militar y sujeta un lanzacohetes sentado sobre un tronco seco, en lo que parece una zona boscosa., el grupo liderado por Nemesio Oceguera Cervantes "El Mencho" presume tener la capacidad necesaria para no llegar a acuerdos con el Gobierno.El clip está editado a manera de entrevista con preguntas que aparecen escritas, una de las cuales cuestiona si Guanajuato seguirá en "guerra"., que presume tener presencia en todos los municipios del Estado.El mismo sujeto asegura que no tuvo nada que ver con el ataque al centro de rehabilitación de Irapuato, en el que 27 jóvenes fueron acribillados., no buscó una alianza con el CJNG, como trascendió tras ser capturado el 24 de junio en San Luis Potosí.El martes pasado, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, señaló que esa fracción del CJNG era liderada por Juan Carlos González alias 'El R3".