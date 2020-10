Los diputados de Morena no hacen equipo con las mujeres de México: Torres Cofiño

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso de Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, reprobó la traición a las mujeres de México de diputados de Morena en el Congreso de la Unión al bloquear la iniciativa por Una Menstruación Digna de la Miscelánea Fiscal 2021. Tal proyecto, que era impulsado por diputadas y diputados de todas las fracciones políticas y que ya había sido aprobado por el Congreso Local, suponía la exención del IVA en los productos de higiene menstrual: "se trata de una traición de los diputados a las mujeres; las traicionan porque, a pesar del apoyo que diversas organizaciones y grupos de mujeres han dado abiertamente a la 4T, son incapaces de reconocer sus necesidades y de atenderlas. Son unos traidores porque incluso había diputadas y diputados de Morena conscientes, que aprobaban la propuesta. Pero ya sabemos, ellos sólo están para servir al presidente, el es su amo y señor, no tienen ojos para nadie más".



Marcelo Torres dijo que era triste ver cómo, algunos políticos, siguen sin actuar con perspectiva de género, comenzando por el propio presidente quien seguramente ordenó que bloquearan la iniciativa a sus lacayos en la Cámara de Diputados federal, los cuales no sólo han dado muestra de tener nula voluntad y criterio propio, sino además, de compartir la misoginia de su amo: "no creen realmente en la equidad de género, menos van a creer en la justicia para quienes sufren por la desigualdad. Claro que, se explica, por la enorme necesidad de recursos que requieren las obras faraónicas del presidente -tan faraónicas como inútiles en estos momentos de crisis- por esos prefieren pasar por encima de los acuerdos previos y derribar una propuesta que significaba equilibrar un poco el piso para las mujeres en México.



Torres Cofiño se comprometió a que, desde su trinchera, seguirá trabajando para lograr una mayor equidad de género: "no lo duden, en mí las mujeres tienen un aliado. Yo no las voy a traicionar".