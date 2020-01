Los Editores de Cine de EU premian a Parásitos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La cinta Parásitos, del director surcoreano Bong Joo-Ho, fue condecorada por los Editores de Cine de Estados Unidos como la mejor editada en el género dramático, toda vez que en el género de la comedia el galardón fue para Jojo rabbit, del director Taika Waititi.



Los reconocimientos fueron entregados a los responsables de la edición fílmica. Por Parásitos fue Yang Jin-Mo quien recibió dicho reconocimiento, imponiéndose a Michael McCusker y Andrew Buckland encargados de la edición de Ford vs Ferrari; Thelma Schoonmaker por El irlandés; Jeff Groth por Joker, del director Todd Phillips; y Jennifer Lame hizo lo propio con Historia de un matrimonio.







En la categoría de mejor película editada en comedia los nominados eran Billy Fox por Mi nombre es Dolemite; Michael Taylor y Matthew Friedman por el filme La despedida; Fred Raskin por Érase una vez en Hollywood, del director Quentin Tarantino; Bob Ducsay por Entre navajas y secretos; y Tom Eagles quien resultó ganador por Jojo rabbit.



En otras categorías, Axel Geddes fue reconocido por su trabajo en Toy Story 4 como mejor película animada editada; en los rubros pertenecientes a mejor edición documental Todd Douglas recibió el premio por Apolo 11, mientras que Jake Pushinsky logró lo propio gracias a Muhammad Ali: ¿Cuál es mi nombre?.



Al igual que en entregas de premios como los Globos de Oro y los de la Crítica Cinematográfica, los Editores de Cine de Estados Unidos reconocieron el trabajo realizado por el equipo de producciones televisivas, destacando así la edición de series como Fleabag, Better things, Killing Eve y Game of Thrones.