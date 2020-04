Los efectos negativos de mirar el celular al despertarse

Escuchar Nota

“El multitasking es improductivo. Cada vez que abrimos más ventanas lo único que hace nuestro cerebro es atorarse. Estamos preparados para el unitasking. Esto no quiere decir que no tengamos cinco o siete proyectos a la vez, pero el tema es tener el foco. Puede ser un foco de 20 minutos o una hora, pero el punto es terminar una actividad, cerrarla y pasar a la otra», señaló en una entrevista con Infobae Martina Rua, autora, junto con Pablo Fernández, del libro La fábrica de tiempo.



El 61 por ciento de los usuarios de celular, así lo indicó una encuesta realizada por Deloitte en la que se consultaron a 53 mil personas en todo el mundo.Pero,Muchas veces el análisis se basa en que revisar el celular ayuda a despertarse, porque. Sin embargo, ese no es el eje, sino qué es lo que hacemos cuando lo miramos. Y de ahí surgen todos los efectos negativos.: mail y mensajes sin abrir, o redes sociales sin actualizar. Esto es demasiada información en muy poco tiempo para un cerebro que acaba de despertar. Entonces, produce el efecto de los pendientes.. Tristan Harris, ex diseñador de Google y fundador del Centro para una Tecnología Humana, se refirió al tema en varios artículos: «Cuando nos despertamos a la mañana, miramos el teléfono y vemos una lista de notificaciones, se enmarca la experiencia de ‘despertar por la mañana’ en torno a un menú de ‘todas las cosas que me he perdido desde ayer’».Por otra parte,Generalmente cuando se agarra el móvil es por «cinco minutos» o parar ver «un sólo mensaje», pero eso deriva en mucho más tiempo navegando por distintas aplicaciones.Esto provoca un retraso en el inicio de la jornada y realizar otras actividades mientras se sigue mirando el celular. Desayunar respondiendo mensajes, cambiarse mientras chequeamos las redes sociales, y no abocarse verdaderamente a ninguna de las cosas que se están haciendo.Todas condiciones que afectan directamente al estado de salud. La recomendación directa es reducir el uso del móvil, o cuanto menos, reducirlo durante la primera hora después de despertar para iniciar la jornada de una forma más relajada.