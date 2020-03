Los emotivos mensajes de Floyd Mayweather a su ex esposa fallecida

Escuchar Nota

: “Mi ángel”, “mi corazón”, “mi familia” y “mi amor.

El ex boxeador estadunidense,el pasado lunes en Valencia, California.Luego de que la policía confirmara el terrible deceso de la mujer The Money, su ex pareja guardó silencio respecto a la situación, sin embargo, este viernes publicó en sus redes sociales varias fotos en las que se encontraban juntos y en ellas varios mensajes de agradecimientoLas autoridades aún no han dado a conocer las causas de la muerte de Josie, quien fue hallada sin vida en su automóvil este lunes.Ésta llegó a su fin, después de que la actriz denunciara al ex púgil por supuestas agresiones.