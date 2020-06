Los endemoniados niños de Illfurt

Escuchar Nota

En un pequeño pueblo francés llamado Illfurt, en 1864, ocurrió una de los exorcismos más impactantes de la historia.Teobaldo y José, los hijos mayores de la familia, de 9 y 8 años, estudiaban en la escuela de la localidad, siempre se caracterizaron por ser enfermizos, las señales de cansancio y palidez en su rostro los hacía parecer 'muertos en vida', pues tenían ojeras, complexión languida y pocas veces hablaban. Los síntomas de ambos parecían incrementar con el tiempo, por lo que su padre se vio en la necesidad de ver a varios médicos para poder curarlos, sin embargo, luego de fallidos tratamientos, estos no mejoraban.Cuando no se encontraban sacudiendo todo a su alrededor permanecían acostados, rectos, como si fuesen cadáveres, sin mover ni un solo músculo, dando la apariencia de que estaban muertos, sin embargo, respiraban, sollozaban de vez en cuando o convulsionaban.La familia aterrada buscó ayuda desesperadamente pues no comprendían el porqué del comportamiento de sus hijos. Les temían y no podían acercase demasiado pues al momento de hacerlo una mirada feroz los poseía y una fuerza sobrenatural aparecía, deseando destrozar todo a su paso.La historia llegó a oídos de los habitantes de los pueblos aledaños, quienes viajaban largas horas, incluso días, para ver el espectáculo, pues consideraban que se trataba de un show pues no creían del todo que los niños estuvieran poseídos. Así que fueron bautizados como 'Los endemoniados hermanos de Illfurt'. Cuando la muchedumbre lograba acercase, huía despavorida.Cuando los menores se sentaban,proyectándolos contra la pared.También tenían cientos de cicatrices producidas por plumas que aparecían de la nada en sus cuerpos, sobre todo en su espalda, y por más que se les curase, al rato volvían a producirse, causándoles gran dolor y molestia.La situación ya era insostenible pues poco a poco dejaron de ser ellos y se les tuvo que amarrar sobre sus aposentos. Las manifestaciones violentas se suscitaban constantemente. Agredían a cualquiera que se les acercara. Y lo peor, reaccionaban negativamente ante la presencia de crucifijos y objetos religiosos, incluso a la compañía de sacerdotes.Finalmente en 1869 un valiente párroco se atrevió acosa que no fue nada fácil pues se resistía en todo momento. Luego de luchar al extremo contra los demonios usurpadores, identificados comos, el pequeño pudo tener descanso.El padre Brey fue el encargado de sustraer el demonio al cuerpo de José.Los Burner volverion a la normalidad y el semblante de los chicos cambió.