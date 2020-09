Los errores más comunes al solicitar la visa de turista B1/B2

Escuchar Nota

Simples errores pueden retrasar tu visa o tu viaje. Revisa tu información al momento de llenar tu forma DS-160.#TramitaDirecto y evita errores. pic.twitter.com/ScRM62VFac — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 4, 2019

Todos los mexicanos necesitan una visa B1/B2 para viajar a Estados Unidos por motivos de turismo. El trámite no es complicado, pero sí es largo y debe prestarse atención a los detalles al llenar la solicitud.Cometer uno de los siguientes errores puede derivar en una solicitud de visa rechazada. Te explicamos por qué.El primer paso para solicitar la visa es llenar el formulario DS-160. Es el paso más importante del trámite porque la entrevista del oficial consular se basará en la información que proporciones ahí.La solicitud DS-160 está en inglés, pero puedes activar la traducción al español para entender todos los campos. Al entrar a la página https://ceac.state.gov/genniv/ , debes dar clic a la pestaña “Select Tooltip Language” ubicada en la parte superior derecha y seleccionar “Español”.Una vez que lo hayas hecho,Esto evitará que entiendas mal un campo y cometas un error al llenar la solicitud.La Embajada de Estados Unidos en México enlistó los errores más comunes al llenar el formulario.Remarcan queRevisa bien lo que escribiste antes de mandarlo. El 20% de los errores están en la fecha de nacimiento, el 10% en el género y el 10% restante en el número de pasaporte.Uno de estos errores puede ser detectado en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) yLa página del formulario DS-160Sin embargo, no te alertará por información imprecisa.Es fundamental que seas detallista con la información que te piden. Por ejemplo, si te piden la dirección donde te quedarás, no solamente pongas el estado, anota el nombre de la calle, número e incluso el código postal. Investiga esos datos para dar información clara y certera.Ayúdate de los siguientes documentos para completar la solicitud DS-160:Pasaporte.Tu posible itinerario de viaje.Fechas de tus últimas cinco visitas o viajes a Estados Unidos.Currículum vitae para anotar tu historial laboral actual y anterior.Idealmente, tu forma de vestir no debe ser un obstáculo para obtener la visa.Basta una camisa y un pantalón de vestir tanto para hombres como para mujeres. Tampoco caigas en un extremo.El oficial consular se basará en la información que proporcionaste en el formulario DS-160 para realizarte la entrevista. Verificará que tus respuestas coincidan.Por ejemplo si te pregunta a dónde irás,Si das otro lugar, comenzará a interrogarte sobre los detalles de tu viaje. Si hay contradicciones, puede negarte la visa.No obstante, hay algunas que son muy frecuentes. Ten una respuesta preparada para las que enlistamos porque es muy probable que te las formulen.¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?¿Cuál es el motivo de su viaje?¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?¿Con quién viaja?¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?¿Quién pagará los gastos de su viaje?¿Dónde se hospedará?¿Tiene familiares en Estados Unidos?¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?¿Y después de la entrevista?Manténte apegado a tu formulario DS-160 y no te extiendas con historias que pueden enredarte.Si no te han preguntado quién pagará tu viaje o si tienes conocidos en Estados Unidos, no insistas con esa información. Podrías dar la impresión de estar nervioso y querer desviar la atención.Niegan la visa a quienes(Sección 212 (a) (6) (C) (i) del INA). Declaran inelegibles a quienes violaron la ley de Inmigración años atrás. Por ejemplo,Si te descubren,