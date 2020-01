Los escenarios que enfrenta García Luna tras declararse no culpable en EU

Fue una escena con ribetes surrealistas:, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado deEn una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró "no culpable" de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de(2006-2012).Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua, líder delque según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para "operar con impunidad" en México.Después que la fiscalía advirtiera que hay un "riesgo inaceptable de fuga" si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.La próximaquedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.El, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la "prueba" de que el narcotráfico convivía con el poder en su país."Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva", sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.Aunque se declaró "no culpable", García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes."Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos" para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte."Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer", añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a "El Chapo" Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de, otro líder del cartel de Sinaloa.Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran "mentira, difamación y perjurio" en su contra y negó haber tenido contacto "con personas vinculadas con actividad delictiva".Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha "amasado una fortuna personal" de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad."Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno", dice el abogado."Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación", agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a "El Chapo" y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.