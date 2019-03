‘Los españoles son la peor de las razas’, afirma morenista

Los mexicanos fuimos colonizados por la “peor raza” y por eso la “coronilla española” debería arrodillarse ante el país, expresó en tribuna el diputado local de Morena, Charlie Valentino León Flores Vera.Durante la sesión de este jueves en el Congreso local, el legislador se refirió a la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Rey de España, Felipe VI, solicitándole una disculpa por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la conquista española en el actual territorio mexicano hace 500 años.Sin embargo, mientras el jefe del Ejecutivo federal aseguró que la misiva no busca la “confrontación”, el legislador local morenista descalificó contra los habitantes de España e incluso los culpó de la corrupción en México.“Desgraciadamente fuimos colonizados por la peor de las razas que son españoles, yo no les pediría que pidieran disculpas sino que se arrodillaran ante nuestro país. Le pido a la 'coronilla española' y a todos esos tipos que se hinquen ante nuestro país”, sostuvo.Durante su discurso, el diputado originario del municipio de Huimanguillo justificó sus expresiones al señalar que a México le fue peor que a otras naciones que también fueron colonizadas por extranjeros.En su discurso, también refirió que Belice fue invadida por “negro ingleses”.“Por ejemplo, en Canadá fueron colonias inglesas, francesas y miren la diferencia. Bueno hasta aquí en Belice creo que fue una colonia de negros ingleses y yo creo que viven mejor que nosotros”, dijo.Anteriormente este diputado se ha referido a los migrantes centroamericanos como “una bola de malandros”, e incluso ha manifestado la necesidad de no dejarlos ingresar a territorio nacional.Con información de El Financiero