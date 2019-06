Los estrenos de Netflix para julio de 2019

Netflix reveló los títulos de las series, películas, documentales, contenido para niños y anime que estarán de estreno en su plataforma a partir de julio para Latinoamérica.Entre las series destacadas sobresalen las terceras temporadas de La casa de papel y Stranger Things, en películas se encuentran Como si fuera la primera vez y Réquiem por un sueño, mientras que en anime llegarán Los Caballeros del Zodiaco.Los estrenos se darán progresivamente desde el 1 hasta el 31 de julio y a continuación te presentamos la lista completa.La casa de papel. Parte 3. Desde el 19 de julio.Stranger Things 3. Desde el 4 de julio.Designated Survivor: 60 days. Desde el 1 de julio.Queer Eye. Temporada 4. Desde el 19 de julio.Comedians in Cars Getting Coffee: Novedad del 2019: Recién hecho. Desde el 19 de julio.Orange Is the New Black. Temporada 7. Desde el 26 de julio.Otra vida. Desde el 25 de julio.Sugar Rush. Temporada 2. Desde el 26 de julio.Workin' Moms. Temporada 2. Desde el 25 de julio.RuPaul's Drag Race. Temporada 10. Desde el 1 de julio.Kakegurui. Temporada 2. Desde el 4 de julio.4 latas. Desde el 12 de julio.Operación hermanos. Desde el 31 de julio.Obsesión secreta. Desde el 18 de julio.Boi. Desde el 26 de julio.Chicas con pelotas. Desde el 26 de julio.El hijo. Desde el 26 de julio.Elizabeth: La edad de oro. Desde el 1 de julio.Blade Runner: The Final Cut. Desde el 1 de julio.Tres reyes. Desde el 1 de julio.Réquiem por un sueño. Desde el 1 de julio.Capitán Fantástico. Desde el 1 de julio.Como si fuera la primera vez. Desde el 1 de julio.Swiped. Desde el 1 de julio.Réplicas. Desde el 25 de julio.Amigos de armas. Desde el 26 de julio.Parchís: El documental. Desde el 10 de julio.Las crónicas del taco. Desde el 12 de julio.El hombre, el monstruo, el misterio. Desde el 16 de julio.Nada es privado. Desde el 24 de julio.La guerra contra las mujeres. Desde el 1 de julio.El contador de Auschwitz. Desde el 1 de julio.Whitney Cummings: Can I Touch It? Desde el 30 de julio.Katherine Ryan: Glitter Room. Desde el 1 de julio.Last Chance U. Desde el 19 de julio.NOVA: Apocalipsis de agujeros negros. Desde el 1 de julio.NOVA: Misión final a Saturno. Desde el 1 de julio.NOVA: Decodificación de la máquina climática. Desde el 1 de julio.NOVA: El primer rostro de América. Desde el 1 de julio.NOVA: Túnel de fuga del Holocausto. Desde el 1 de julio.NOVA: Agua envenenada. Desde el 1 de julio.NOVA: El poder de las predicciones. Desde el 1 de julio.NOVA: Los secretos de las armaduras de caballero. Desde el 1 de julio.NOVA: El rescate en la cueva de Tailandia. Desde el 1 de julio.Los 3 de abajo: Relatos de Arcadia. Parte 2. Desde el 12 de julio.Pinky Malinky. Parte 3. Desde el 17 de julio.Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos. Temporada 3. Desde el 19 de julio.Los Croods. Desde el 1 de julio.Sing: ¡Ven y canta! Desde el 28 de julio.Reunión familiar. Desde el 10 de julio.Alvin y las ardillas conocen al Hombre lobo. Desde el 1 de julio.Hotel para perros. Desde el 1 de julio.Disney - Mickey: Aventuras sobre ruedas. Temporada 2. Desde el 1 de julio.Rabbids Invasion. Temporada 4. Desde el 1 de julio.Kengan Ashura. Parte I. Desde el 31 de julio.SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco. Desde el 19 de julio.Samurai 7. Temporada 1. Desde el 1 de julio.My Hero Academia: Two Heroes, la película. Desde el 12 de julio.DanMachi: Arrow of Orion. Desde el 1 de julio.