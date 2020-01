Ciudad de México.- El 2020 será un año crucial para la presidencia de Estados Unidos, además, de que el actual mandatario, Donald Trump, enfrentará un juicio político en el Senado; también, países como Chile y Bolivia decidirán el futuro de sus gobiernos.



Este año concluye con significantes movimientos como las protestas sociales en América Latina, así como a favor del medio ambiente; por lo que el 2020 pinta para ser el año de las acciones concretas.



Por eso, te decimos a continuación los eventos a los que no debes perderle la pista debido a su impacto en el mundo.



Elecciones en Estados Unidos



El martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Actualmente, al menos 15 demócratas buscan la candidatura de este partido.



Los dos principales favoritos de la carrera son el exvicepresidente Joe Biden y el senador de Vermont, Bernie Sanders.



Aunque Donald Trump enfrenta un juicio político en donde se prevé que salga absuelto, también volverá a disputar la presidencia para un segundo mandato en la Casa Blanca.



Juicio político a Trump



La Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría, votó el miércoles 18 de diciembre someter a juicio político a Trump, quien se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado formalmente con “delitos y faltas graves”.



Sin embargo, el juicio en el Senado podría demorarse hasta que los legisladores se pongan de acuerdo sobre cómo proceder. El líder de la minoría en la cámara alta, Chuck Schumer, quiere que acudan a comparecer testigos que se negaron a declarar ante la cámara baja, entre ellos jefe de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton.



Se prevé que el tema se trate en enero en el Senado.



Nueva Constitución en Chile



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó por medio de un decreto a un plebiscito el próximo 26 de abril para decidir si se cambia o no la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), una de las vías de solución planteadas por el movimiento social, que se ha erigido sin líderes ni color político.



Las protestas en Chile comenzaron el pasado mes de octubre luego de que el gobierno anunciara un aumento a la tarifa del metro en ese país.



Hasta el momento se contabilizan al menos 29 personas muertas por las protestas.



Elecciones en Bolivia



Tras la renuncia del presidente Evo Morales en Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, quien asumió como presidenta provisional, convocó a nuevas elecciones generales en medio de una nueva ola de protestas.



Si bien no se definió aún la fecha de los comicios, ya se barajan algunas precandidaturas.



Por su parte, el expresidente Evo Morales anunció que en enero dará a conocer al candidato de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), para competir en las elecciones.



Morales también dijo que él no será candidato.



Salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit)



La salida del Reino Unido de la Unión Europea, decidida por los británicos en referéndum en 2016, inicialmente prevista para el 29 de marzo de 2019, se aplazó ya en tres ocasiones.



Los británicos no logran llegar a un acuerdo sobre las condiciones del divorcio. Los diputados rechazan primero un acuerdo alcanzado con la UE por la primera ministra Theresa May y luego un segundo texto negociado por su sucesor Boris Johnson.



Tras su victoria en elecciones legislativas anticipadas en diciembre, Johnson obtiene un primer voto de apoyo de la nueva Cámara de los Comunes a su acuerdo de Brexit. Se espera la adopción final el 9 de enero para una salida de la UE el 31 de enero de 2020.