Los eventos deportivos suspendidos y cancelados por coronavirus

El nuevo coronavirus se ha ido expandiendo rápidamente por todo el mundo, empezando en Wuhan, China llegando ya hasta México y Sudamérica, es por eso quedesde fichajes que no se concretaron por el temor de contagiarse a la suspensión de partidos en las ligas más importantes de Europa. Asimismo, se ha llegado a temer que el coronavirus provoque que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no se lleven a cabo, así como una eventual cancelación de la Copa América y Eurocopa que, actualmente, siguen en pie.Te presentamos los eventos que, de momento, han sufrido alguna modificación (ya sea suspensión o cancelación) por el virus de Wuhan en lo que va del 2020.La Liga de Campeones es de los magnos eventos que ha sufrido una afectación por el Covid-19, pues varios partidos, incluyendo el Valencia vs Atalanta, se jugarán a puerta cerrada; por parte de la segunda competición más importante de Europa, el Inter de Milán vs Ludogorets (2-1) se disputó en un San Siro sin asistentes.correspondiente a octavos de final y que estaba pactado para el miércoles 11 de marzo, se unirá a la lista de partidos que serán a puerta cerrada.Los juegos de Europa League entre Sevilla y Roma, así como el Inter vs Getafe fueron pospuestos por los numerosos casos que han azotado a España e Italia.Recientemente la Fórmula E anunció que suspendería su fecha del ePrix en Roma, programada para el 4 de abril, así como su parada en Sanya, China (marzo 21), por ser dos de los países que más han sufrido estragos a manos del coronavirus., por su parte, aplazó el GP de China que se hubiera tenido que disputar el 19 de abril.a finales de año.La escudería McLaren, de la F1, ha decidido anunciar que no correrá en el Grand Prix de Australia por el fuerte brote de la enfermedad en el país de Oceanía.El futbol a nivel internacional ha tenido que empezar a tomar medidas por ser eventos con gran afluencia de personas; en Italia varios juegos fueron reprogramados (incluyendo el Clásico de Italia entre Inter y Juventus) y se jugaron sin ningún asistente.Giuseppe Conti, primer ministro de Italia, decretó elpara evitar la propagación del Covid-19., aunque primero decidieron aplazar la jornada 24, directivos de los 20 clubes tomaron la decisión de hacer un parón.El Consejo Federal del país prohibió los eventos que involucraran a más de mil personas hasta el 15 de marzo.; asimismo se está analizando que la gente de más de 70 años no pueda ingresar a las gradas por ser uno de los grupos más vulnerables al coronavirus.La decisión defue tomada gracias información del Consejo Superior de Deportes e informó que estará en constante contacto con el Ministerio de Sanidad y que no descarta 'planes alternativos' en caso de que la pandemia se agrave.La Liga, después de anunciar que los juegos serían a puerta cerrada, decidió suspender la competición indefinidamente. Además el Real Madrid ha sido puesto en cuarentena por la confirmación de un caso de Covid-19 en un jugador de baloncesto.En Francia anunciaron que hasta el 15 de abril los juegos de la Ligue 1 se disputarán a puerta cerrada por el latente riesgo que existe de contagio por eventos multitudinarios.El duelo entre eprogramado para el 12 de marzo a las 20:30 horas, ha sido suspendido en las primeras horas del día como medida cautelar por la pandemia delLosse celebrarán enpor lo cual varias fases clasificatorias se disputan en el país del sol naciente.Disciplinas como el beisbol, futbol femenino, boxeo, waterpolo, remo, entre otras, sufrieron de una reprogramación o cambio de sede por el brote viral.Varias sedes de maratones importantes como(29 de marzo, 22 de marzo y 1 de marzo, respectivamente) vieron alteraciones gracias al Covid-19.En Tokio, aunque sí se corrió, solo permitieron que atletas de élite participaran; en Seúl se recorrió la fecha al 22 de marzo aunque luego autoridades sanitarias de Corea del Sur decidieron posponer el evento.La(WTA por sus siglas en inglés) tomó la decisión de suspender el Abierto de Xi'an. Mientras que la delegación china se retiró de la Copa Davis debido a que no pudieron viajar debido al coronavirus previo a un juego frente a Rumania.El Indian Wells, uno de los torneos más importantes en el deporte blanco, fue cancelado. Las fechas previstas para el evento de California eran del 12 al 22 de marzo.Ladecidió suspender su circuito, que incluye Miami, Houston, Marrakech, Montecarlo, Barcelona y Budapest, hasta el 20 de abril.Laha pedido, como la Premier League, no dar palmadas a aficionados y desconocidos, al igual que procurar no recibir ningún artículo para plasmar su autógrafo.LeBron James ha reaccionado de manera negativa ante un memo que ha mandado la NBA, en donde informa a los equipos que estén alertas por el brote del Covid-19 y que se preparen para que solo asistan personal esencial.