‘Los extraterrestres podrían estar viviendo entre nosotros’, dice astronauta británica

Ciudad de México.- La primera astronauta de Gran Bretaña, Helen Sharman, afirmó que los extraterrestres existen y que podrían estar viviendo con nosotros en la Tierra.



Sharman, quien en 1991 visitó la estación espacial soviética Mir, dijo al periódico Observer que los extraterrestres existen porque "hay tantos miles de millones de estrellas en el universo, que debe haber todo tipo de formas de vida".



Sin embargo, la astronauta señaló que no sabría cómo se ven, ya que puede que no estén compuestos de carbono y nitrógeno.



Eso sí, también dijo que ya podrían estar entre nosotros, aunque es probable que no podamos verlos.



Por otro lado, la primera británica en ir al espacio no es la única persona que cree en el contacto con extraterrestres.



En 2017, un ex funcionario del pentágono, encargado de un programa para investigar ovnis, dijo a CNN que es probable que haya evidencia de la vida extraterrestre en la Tierra.