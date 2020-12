Los famosos que se convirtieron en íconos de la moda este 2020

Escuchar Nota

.- Elno pasará a la historia por haber sido, precisamente, uno de los mejores. La pandemia dedetuvo a todo el mundo y nos mantuvo, por casi un año (y lo que falte), encerrados en nuestras casas. Los más grandes eventos en el mundo de la moda, como las pasarelas de; no hubo alfombras rojas y mucho menosPero el Show debe continuar, y así, tan extraño como fue este año, también nos dejó grandes lecciones de estilo y tendencias (aunque casi nadie las usó, pues estábamos en pijama), por lo que debemos darle un gran aplauso a todos esos famosos que, a pesar de las circunstancias, lograron convertirse en verdaderos íconos de estilo, aún conNo puede haber un top de íconos de estilo sin mencionar a Harry Styles, y es que el cantante de "Golden", siempre crea tendencia con su inigualable estilo, que muchas veces desafía las normas de género al usar simplemente lo que le gusta. Olanes, prendas femeninas, anillos, uñas pintadas y por supuesto, mucho Gucci bien combinado, son las cosas que lo caracterizan a la hora de vestir.Timmy siempre nos sorprende a la hora de vestir, pues no se limita a lo clásico y, rompiendo con el "los hombres siempre lucen iguales" prefiere arriesgarse con prendas originales, como con su outfit de los Oscar. Algo que lo caracteriza es que siempre que puede, porta con orgullo los regalos que le mandan sus fans.Por supuesto que Billie tiene que estar en esta lista, más cuando hablamos de su estilo original y un poco andrógino que se ha ganado las miradas de más de uno. Su atuendo Chanel blanco de los Oscar fue uno de los más buscados a principios de este año.Una de las cosas más buscadas en Google durante este año fue el "cómo imitar el estilo de Ariana Grande", por lo que tenemos que colocarla en esta lista.Este año llegó con fuerza la moda nostálgica de los 2000, y los conjuntos de pants fueron tendencia. Dos personalidades que supieron aprovecharlo al máximo.Miley tiene un lugar en el top de íconos de la moda de este año no por sus atuendos precisamente, sino por su arriesgado corte de cabello que por supuesto marcó tendencia este año.Información por Milenio