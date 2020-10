Los fantasmas y monstruos más temidos en el mundo

Escuchar Nota

La llorona. México

"Ay, mis hijos, ¿dónde los llevaré para que escapen tan funesto destino?", se lamentaba.

Annabelle y la casa de la familia Warren. En Connecticut

“La única regla para recorrer el museo es no tocar absolutamente nada, pues hay piezas que todavía siguen guardando energías muy negativas a pesar de haber sido exorcizadas”.

"En verdad, el espíritu no buscaba permanecer unido a la muñeca, buscaba poseer un anfitrión humano".

El monstruo del Lago Ness. En Escocia

El fantasma de Adalés. En Barcelona

La Condesa Sangrienta. Bratislava, Eslovaquia

La fascinación por losha estado presente durante siglos en todas las culturas.Estás son cinco de lasque han surgido en diferentes lugares a lo largo del planeta.La Llorona es quizá el espectro más temido de México. Hay muchas versiones de su origen.El antecedente más conocido de la leyenda de la llorona. Una versión sostiene que esCuentan que antes de la conquista española,Un grupo de sacerdotes decidió consultar viejos augurios. Los antiguos advirtieron queLa aparición constituía el sexto presagio del fin de la civilización.Con la llegada de los españoles al Continente Americano, y una vez consumada la conquista de Tenochtitlan, años mas tarde y después de que murio Doña Marina, mejor conocida como, ayudando a los extranjeros para que los sometieran.Otra de las versiones sobre el origen de esta leyenda remonta a la época colonial, la cual se basa en las crónicas de, quien participó en la conquista del Imperio mexica.Se cuenta que. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena.Cuentan que esa noche, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje,Minutos después reaccionó y, al darse cuenta de lo que había hecho,Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito.Si has visto El Conjuro y Annabelle, sin duda conoces aque a lo largo de los años ha recolectado diferentes objetos poseídos.En palabras de Lorraine Warren:Cuentan que es, donde la entrada por las noches está más que estrictamente prohibida.La historia de Annabelle comienza en. Ese año, Donna, una enfermera de 28 años recibió unacomo regalo de cumpleaños. Llevó el regalo a casa y dejó la muñeca de trapo en su cama y comenzó a notar queDonna y su compañera de cuarto, pero era un tipo de papel de pergamino que no tenían en la casa, y la muñeca comenzó a aparecer en diferentes habitaciones y, supuestamente, hasta parecía estar goteando sangre.Ellas no sabían qué hacer o qué creer, pero, un día, un amigo estaba tomando una siesta y se despertó con la muñeca mirándolo, él dijo que se había despertado porque sentía queLas enfermeras, que no creían en lo sobrenatural, pensaron que tal vez un intruso se metía a su casa y usaba la muñeca para asustarlas, pero eventualmente descartaron esa teoría. Sin saber a dónde acudir,, lo que las llevó a conocer al espíritu de, que supuestamente había sido una niña que vivió en esa propiedad antes de que se construyeran los apartamentos y murió allí mismo cuando tenía 7 años.Supuestamente,, pero las cosas no pararon ahí y Donna eventualmente decidió llamar a los Warren. Llegaron a la conclusión inmediata de quePara evitar que eso le pasara a Donna, los Warren se llevaron a la muñeca y decidieron guardarla en su museo, agregando la advertencia para que los visitantes no se acerquen demasiado a ella y vuelvan a despertarla.Desde hace siglos se cuentan leyendas que hablan de. Algunos dicen que tiene forma de pez, mientras otros aseguran que se trata de un reptil que devora a los curiosos que rondan este lago cerca de la ciudad de Inverness, en la bella Escocia.Cierto o falso,. Recientemente se avivó la esperanza de ver al famoso monstruo cuando un servicio de mapas captara imágenes aéreas con una inexplicable sombra bajo las oscuras aguas escocesas.¿Existe el monstruo del lago Ness?Esta es la gran incógnita que aún se mantiene en nuestros días. Hay quienes se definen como firmes defensores de su existencia y quienes se empeñan en encontrar explicaciones a los múltiples avistamientos que tuvieron lugar a lo largo de los siglos.El castillo se remonta al siglo IX. Tiene fosas, torres, murallas y elementos góticos perfectos para crear un ambiente algo tenebroso, pero a la vez atrayente.La leyenda de este castillo habla de, donde murió de pena.Su triste alma, aseguran, vaga todavía por la zona y se manifiesta en estos extraños sucesos:Esta sala se mantiene siempre cerrada, a no ser que algún huésped que presume de ser muy valiente o muy escéptico se atreva a solicitarla. En los últimos años,La mayor parte de ellos simplemente dicen que les ha costado conciliar el sueño o que han pasado una noche inquieta, otros sin embargo, mantienen queEl personal de limpieza del Parador ha decidido acceder a la habitación de dos en dos, para estar acompañados en todo momento. Quieren evitar así estar solos ante algún fenómeno extraño como los que se han vivido en los últimos años, como. Algún cliente incluso mantiene haber presenciado alguna aY tú, ¿pasarías una noche solito en la habitación 712?Else encuentra en lo alto de una montaña en la aldea homónima, en Bratislava, capital de Eslovaquia. Dicen que es una fortaleza de aspecto sombrío, edificada en el siglo XIII para proteger la frontera occidental del reino húngaro.El sitio es famoso por haber pertenecido a la, una de las asesinas seriales más famosas de la historia.A la condesaSe dice que Báthory bebía la sangre de sus víctimas para lucir joven.Hay quienes afirman quey que aún