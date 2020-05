Los festivales de cine del mundo se unen ante la crisis

Escuchar Nota

“Tribeca unió a los festivales más importantes con una programación única y gratuita. Cumple dos objetivos: recuperar películas que fueron importantes y trabajar unidos con un objetivo común”, dijo a M2 José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián.



“Esto nos dio una oportunidad de hacer una programación conjunta, para que en cualquier parte del mundo una persona pueda ver este contenido. No habrá Cannes y otros festivales, pero ésta es una alternativa para disfrutar del cine durante diez días”, agregó.



“En el caso de Guadalajara, elegimos un abanico pequeño de lo que es nuestro festival: Detrás de la montaña, 45 días en Jarbar, un programa de cortometrajes de animación y una charla con Diego Luna”, dijo a M2 Angélica Lares, directora de Industria del FICG.



“Algunas de las charlas de We are one ya se vieron previamente en los festivales, pero la charla con Diego es nueva, queríamos una charla sobre lo que se está viviendo con el cine mexicano, lo que estamos viviendo con la pandemia y hacia dónde vamos”, agregó Lares.



“Seamos sinceros, claro que afecta que no se haga Cannes, es el gran festival que influye en la industria mundial, todos influimos un poquito, pero Cannes influye especialmente, hay múltiples factores, los festivales no se están haciendo, las salas no están funcionado, no hay rodajes, todo está relacionado y sí afecta”, explicó Rebordinos, director de San Sebastián.



“Llegamos a We are one como propuesta directa de Venecia y lo increíble es tener este alcance a 21 festivales que llegan a todo el mundo a través de internet, es algo único”, dijo a M2 Isabel Aerenlund, actriz de No One Left Behind, historia dirigida por Guillermo Arriaga. “La historia de Guillermo se vio en Venecia y México, pero ahora se verá en todo el mundo. Es una historia de fronteras; y más allá de tener personajes mexicanos, norteamericanos o que son parte de la milicia, es una historia universal y humana”, agregó Isabel.



“La presencia de México es basta, no solo por parte de la selección que envió el FICG, sino por lo que veremos de otros mexicanos con otros festivales; nuestro cine es industria y vemos una gran representación con nuestra película y las otras elegidas”, agregó Benítez.



