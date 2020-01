Los Globos de Oro se vuelven veganos para cuidar el planeta

"¡Año Nuevo! Estamos trabajando por unos Globos de Oro más sostenibles sirviendo un menú completamente vegano el 5 de enero", señaló la cuenta oficial de los galardones en Twitter.

New this year! We're working toward a more sustainable #GoldenGlobes by serving an all-vegan menu on January 5th. https://t.co/wJRyCXv7KW — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 2, 2020

"No creemos que cambiaremos el mundo con una comida, pero decidimos tomar pequeñas medidas para llamar a la concienciación. La comida que comemos, el modo en que es procesada, cultivada y desechada, todo eso contribuye a la crisis climática", añadió.

Los organizadores de los premios también planean reutilizar la alfombra roja de este año en el futuro y, para reducir el plástico, servirán agua en botellas de cristal.Losanunciaron este jueves que, por primera vez en su historia, servirán una todos sus invitados en la ceremonia que tendrá lugar este domingo en Los Ángeles, Estados Unidos.The Hollywood Reporter apuntó que esta decisión es un cambio de última hora de la organización, que en diciembre había previsto una oferta culinaria que contaba con pescado.El nuevo menú incluye, entre otros alicientes, una sopa de remolacha y un plato principal compuesto por ingredientes como hongos, coles de bruselas y risotto.Matthew Morgan, el chef del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles en donde se celebran los Globos de Oro cada año, señaló que recibió una llamada de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que anualmente organiza estos galardones, para hacer este cambio y "mandar un buen mensaje" con ello."La crisis climática nos rodea y estábamos pensando acerca del nuevo año y la nueva década. Así que empezamos a hablar entre nosotros sobre qué podemos hacer para enviar una señal", explicó el presidente de HFPA, Lorenzo Soria.Además del menú vegano, HFPA planea reutilizar la alfombra roja de este año en el futuro y, para reducir el plástico, servirá agua en botellas de cristal.La película Marriage Story, de Noah Baumbach, parte como aspirante destacada con seis nominaciones, una más que las que tienen The Irishman, de Martin Scorsese, y Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino.Marriage Story y The Irishman competirán en el apartado de mejor cinta dramática frente a 1917, Joker y The Two Popes, mientras que Once Upon a Time... in Hollywood luchará por el premio a la mejor comedia o musical contra Dolemite is my Name, Jojo Rabbit, Knives Out y Rocketman.En los apartados de televisión, Chernobyl, The Crown y Unbelievable dominan las nominaciones con cuatro candidaturas por cabeza.