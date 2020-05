Los graves efectos secundarios de los medicamentos recomendados por Trump y Bolsonaro

Escuchar Nota

“Pese a ser medicinas usadas en diversos protocolos y de poseer actividad contra el coronavirus demostrada en laboratorio, aún no hay estudios clínicos más completos y multicéntricos que comprueben el beneficio inequívoco de estas medicinas para tratar el Covid-19”, reconoce el protocolo. De esa forma, agrega, “su prescripción queda al criterio del médico” desde que el paciente, necesariamente, declara su voluntad de recibirlo.

“Comenzamos a experimentarla con pacientes graves que ya están en los hospitales. Por lo que sé de esos estudios, que aún no concluyeron, el 33% de los pacientes tuvo que suspender el uso de cloroquina porque presentaron arritmia, algo que puede generar un paro (cardíaco)”, afirmó.

El Ministerio de Salud de Brasil ha publicado este miércoles un nuevo protocolo sobre, dos medicinas aún, no solo a los enfermos graves, sino a los menos graves y que están con los primeros síntomas.La modificación del protocolo venía siendo defendida desde la semana pasada por el presidente brasileño,, y provocó la renuncia el viernes del ministro de Salud, Nelson Teich, quien divergía con el líder ultraderechista sobre las estrategias para combate al Covid-19 en Brasil, el tercer país con mayor número de casos en el mundo. También se produce tras laPese a que la eficacia de los dos antipalúdicos aún no ha sido demostrada científicamente y a que, el mandatario brasileño presionaba para que su uso fuera extendido a todos los pacientes y no sólo a los que se encuentran en estado grave.El protocolo revocado preveía el uso de cloroquina tan sólo en pacientes graves y críticos, ya ingresados en unidades de cuidados intensivos, y sometidos a observación médica en hospitales, lo que permitía suspender el tratamiento si presentan arritmia cardíaca, informa La Razón El nuevo protocolo, pese a admitir que las medicinas no tienen eficacia comprobada,, incluso a los que no están graves. El documento prevé el uso de cloroquina combinado con azitromicina, en dosis diferentes según el avance del tratamiento y el estado del paciente, desde que sea autorizado por un médico y tras el análisis de los exámenes.De acuerdo con el documento, el paciente tiene queen el que admite tener conocimiento que las medicinas pueden causar efectos colaterales “como”.El nuevo protocolo fue publicado un día después de que la Asociación de Medicina Intensiva Brasileña, la Sociedad Brasileña de Infectología y la Sociedad Brasileña de Neumología desaconsejaran el uso de la cloroquina. Según un informe elaborado por 27 especialistas de las tres entidades, las evidencias sobre la eficacia de la cloroquina y sus derivados para tratar el Covid-19 son “débiles” y la medicina, en cambio, tiene graves efectos colaterales, como arritmia cardíaca.Según denunció el exministro de Salud Luis Henrique Mandetta,porque se trata de una medicina con graves efectos colaterales.-que por primera vez superaron el listón del millar-, lo que elevó el número de víctimas hasta 17 mil 971 en dos meses.El gigante latinoamericano suma 271 mil 628 contagios, lo que lo convierte en el tercer más afectado en el mundo, después de Estados Unidos y Rusia. Pero la previsión es que Brasil ascienda en pocos días al segundo lugar ya que las cifras tienden a subir en el país, con 210 millones de habitantes, graves desigualdades y un sistema de salud con carencias, mientras que en la mayoría de los países europeos las curvas ya son descendentes.Sao Paulo y Río de Janeiro han registrado su mayor número de decesos en 24 horas. El estado paulista ha confirmado 324 y ya ha superado las 5 mil víctimas mortales, mientras que en la región carioca han habido 227 decesos adicionales, elevando la cifra total a más de 3 mil. También se ha establecido que el número de contagios en el Amazonas supera los 20 mil.