Los hermanos de La Luz del Mundo oran en sus casas

Escuchar Nota

Torreón, Coahuila.- Este domingo, fue el primer fin de semana en el que para los fieles de la Iglesia de La Luz del Mundo, fue diferente, por precaución y además para acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias, se cancelaron las reuniones masivas y con ello sus cultos de oración a Dios. Ahora, se realizan en sus hogares desde el pasado 17 de marzo y hasta nuevo aviso.



Además, para los creyentes de esta Asociación Religiosa, esta situación por la que atraviesan no será pretexto para dejar de reunirse, al contrario, señalan que cuando las vicisitudes se presentan adversas en la vida de un cristiano es cuando más deben apegarse a la oración continua en espera de una respuesta del creador.



Incluso, cabe mencionar que durante lo que ellos llaman como su “Escuela Dominical”, recibieron una carta y un mensaje por parte de su director internacional y quienes ellos consideran un Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, en la cual les expresó lo siguiente: “Cuando supe el peligro que se cernía sobre mis hijos, lloré y gemí con toda mi alma al señor y le pedí: haz que cada casa sea un templo y cada corazón tu santa morada, para que te manifiestes en ellos derramando tus hermosas bendiciones llenas de amor y consuelo”.



Esto, en relación a la situación por la cual atraviesa el mundo entero respecto a la contingencia sanitaria, de la cual al haber iniciado la cuarentena, las reuniones masivas fueron prohibidas por las autoridades federales.



El pastor evangelista, Juan Carranza, informó que este cambio en el itinerario habitual de La Luz del Mundo obedece primero, a que los creyentes no solo en México, ni en Coahuila, sino en todo el mundo, en los más de 55 países donde tienen presencia, acatan las indicaciones de las autoridades para el bien de su salud y tranquilidad.



“La Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo A.R., en el distrito XLVI, que comprende más de 40 Iglesias en la Comarca Lagunera, dentro de la zona metropolitana de las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, por instrucción de su director Internacional, Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, determinó cerrar sus templos con el propósito de salvaguardar la salud de sus feligreses y en apoyo a las indicaciones de las autoridades de salud del Gobierno de México, ante la pandemia que se vive a nivel mundial por el COVID – 19”, detalló



Dijo que esto se ha realizado desde el pasado 17 de marzo, que “los fieles de la Asociación Religiosa, La Luz del Mundo, no solamente en la Comarca Lagunera, sino de los más de 55 países donde cuenta con presencia, se reúnen en sus hogares de manera individual, incluso, este domingo, día en que se congregaba la mayor parte de su membresía, siguieron de manera virtual, por internet lo que ellos denominan como “Escuela Dominical”.



Al respecto, el pastor evangelista, Juan Carranza, sostuvo que La Luz del Mundo siempre se ha sujetado a las indicaciones que emanan de las autoridades sanitarias y por supuesto del Gobierno Federal en torno a situaciones como las que atraviesa hoy en día el país y a nivel mundial.



“Sin embargo, la Iglesia La Luz del Mundo A.R., fiel a sus principios de oración constante, inició la transmisión de oraciones vía internet para que sus fieles se mantengan dentro de sus hogares, no se expongan al contagio que arriesgue sus vidas y acaten las indicaciones de las autoridades correspondientes. Las reuniones virtuales iniciaron desde el pasado 17 de marzo y se celebran en los horarios ya conocidos 5:00 a.m., 9:00 a.m. y 6:00 p.m. respectivamente.



Así mismo, el diácono evangelista, Ángel Atilano, destacó que se ha emitido un comunicado oficial donde la Iglesia fija su postura de respeto y acato.

“Paralelamente en un comunicado de prensa, la Iglesia La Luz del Mundo A.R., expresó que desde su director Internacional, el Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, el personal administrativo de la misma, así como sus fieles en todos los países en donde tiene presencia, se mantendrán en oración constante por las autoridades sanitarias y por la población mundial ante la pandemia que se ha propagado”, sostuvo.







Con información de Sergio Mendoza