Los hombres también limpian; trabaja como intendente en escuela

y son cada vez más jóvenes y cada vez más hombres los que se incluyen a las filas de una oferta laboral que hasta hace poco todavía era casi exclusiva para las mujeres.Hace un par de años,debido a problemas personales con algunos profesores y compañeros. Tras dejar el aula consiguió un empleo para ganarse el pan y no ser uno de los tantos jóvenes que ni estudian ni trabajan.La primera vacante que encontró fue de limpieza en el Museo del Desierto, una tarea que de acuerdo con la Secretaría del Trabajo local realizan 5 mil 837 hombres en la entidad, muy por debajo“Acepté trabajar en el museoodo lo fui aprendiendo por necesidad de mantener mi empleo”, dice Roberto, quien actualmente tiene dos años de experiencia en los trabajos manuales.La historia de este joven es un error estadístico, debido a que tampoco está en la edad en que comúnmente trabajan, que son de lossegún datos oficiales.Recientemente,ubicado en la colonia ampliación Morelos, donde ejerce como empleado de la limpieza por las tardes y tiene a su responsabilidad el mantenimiento de gran parte del plantel.“No es común que haya un hombre trabajando en esto, pero me gusta porque”, asegura el joven de 20 años.no solo se debe a que las mujeres tienen ahora oportunidad de acceder a otro tipo de trabajos, en las fábricas por ejemplo, sino también a que las exigencias de las tareas de limpieza son cada vez mayores.En su trabajo,, actividad que para nada lo avergüenza pues considera que su empleo es servir a los demás para el buen desarrollo de las actividades.los quehaceres domésticos no están considerados de alto riesgo, sin embargo el espectro de accidentes a los que están expuestos los trabajadores es muy amplio., sino solamente pesado por el esfuerzo que tenemos que hacer. Siempre hay mucho movimiento”, dice Roberto, nervioso, mientras limpia los rayados espejos del baño de hombres.Los especialistas en quiropraxia consideran que el trabajo de limpiezadebido al desgaste que los empleados sufren en las articulaciones, principalmente de las rodillas, manos, cadera y columna vertebral, además de otros riesgos como las caídas, cortadas e intoxicaciones por los químicos que utilizan para limpiar.y las prestaciones de ley garantizan un desarrollo favorable para los empleados domésticos, de otra manera los pagos promediados por la Secretaría del Trabajo son muy bajos, incluso menores al salario mínimo. Los trabajadores domésticos perciben entre 102 y 176 pesos diarios por jornada.“Tener IMSS y prestaciones es una gran oportunidadSomos muchos lo que tenemos un trabajo de este tipo y queremos asegurar a nuestras familias o tener una casa”, señaló Roberto Fabián, que es parte de esta nueva generación de empleados domésticos.En Coahuila, quienes acceden a estas prestaciones siendo trabajadores domésticos solamentedebido a que todavía la gran mayoría de los patrones, e incluso instituciones que requieren del servicio, no los inscriben ante el Seguro Social.Aunque cada año el número de empleados domésticos crece, sus denuncias formales por falta de prestaciones o por maltrato sigue siendo mínimo. Cada año se registran únicamente entreMuchas de las expectativasy en la legislación todavía no completamente ejecutada de obligar como corresponde a los patrones a brindar oportunidades laborales.