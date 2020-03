Los hombres tendrán que hacer nuestras labores: Angelique Boyer

Escuchar Nota

"El nueve nadie se mueve, ese día no haré nada. No voy a darle importancia a las redes sociales, no saldré, no voy a consumir nada. Ese día debemos otorgarnos merito por lo que día a día hacemos las mujeres. Los hombres van a tener que realizar nuestras labores, ya veremos cómo les va".



"Hay que intentar cambiar primero por ti y después podemos intentar cambiar todo lo demás. Hay que ser resistentes y persistentes, no importa si rayamos Reforma, cuando ves a una mamá llorando por su hija no importa un grafitti. Eso me genera impotencia, pero estamos avanzando a pasos agigantados".



"Los feminicidios en nuestro país están súper fuertes, no sé si ahora nos enteramos más o si antes no ocurrían, me pregunto si éramos muy ignorantes sobre lo que pasaba a nuestro alrededor. Hoy necesitamos más seguridad, pero no hablaré de política, ese es un tema que hablo en casa", declara frente a la inseguridad que ella siente día con día y por los feminicidios que, de acuerdo con ella, azotan el país.



Actrices comose han sumado a la iniciativa ". Ahoraestá decidida a participar en el paro nacional del 9 de marzo para "demostrar lo valiosas que son las mujeres", dice.Para la actriz ese día no se debe excluir a los hombres porque su propósito no es separar los géneros, sino es para generar conciencia y enseñarles a las generaciones nuevas el verdadero valor de la mujer.Sobre las marchas feministas que ocurrieron en semanas anteriores, cuando las asistentes rayaron algunos monumentos de Reforma y quemaron camionetas que transportaban algunos diarios de un medio de comunicación, Boyer señala que no importa si se raya Reforma, porque es peor ver a una madre llorar por su hija desaparecida o asesinada.Boyer, frente al panorama social que ella considera como "duro", asegura que le gusta compartir cosas positivas porque de pronto se necesita un respiro a los problemas, por ello busca dar a conocer las cosas buenas que le ocurren., donde ella es la protagonista, "No puedo dar muchos detalles, pero sí te puedo decir que mi personaje es una mujer valiente, luchona y que no se deja por nadie. Estoy muy feliz de regresar al set, necesitaba un respiro, pero ya es tiempo".