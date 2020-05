Los iPhone 12 copiarían una de las funciones de los mejores teléfonos Android

Escuchar Nota

>Max Weinbach, de EverythingApplePro, y uno de los principales leakers en lo que respecta a los productos de Apple había anunciado hace unos días que pronto iba a revelar nueva información sobre los 4 iPhone que aparentemente Apple presentará en septiembre, y los cuales se conocen hasta ahora como iPhone 12.Ya se han filtrado varias cosas sobre las especificaciones de estos dispositivos, pero la información que ha soltado Max Weinbach ofrece más detalles sobre las pantallas, donde deja en claro que los dos mejores iPhone copiarán una de las mejores funciones de los teléfonos Android de la actualidad., pues a pesar de que la compañía sigue siendo de las más importantes de la industria, ya no es la más innovadora ni la única que marca tendencias, de hecho, cada año la firma de Cupertino pone en sus iPhone características que primer vemos en fabricantes Android.Lo anterior no tiene de malo, pues incluso se traduce en una mejor experiencia para los consumidores.Según la fuente, este añComo se ve en la imagen, esta tecnología solo estaría disponible para los teléfonos con el apellido Pro, es decir, los equipos de 6.1 y 6.7 pulgadas, pues los modelos más “sencillos” tendrán una tasa de refresco de 60 Hz.Max Weinbach menciona queAparentemente no bajaría la resolución de la pantalla cuando aumente la tasa de refresco, pero eso lo sabremos hasta que los teléfonos sean presentados. Sin embargo, creemos que así será porque la fuente apunta a que los iPhone Pro tendrán baterías mucho más grandes, de hecho, la más grande sería de 4,400mAh, la cual parece ser que será tan grande para ofrecer una buena autonomía a pesar de tener una tasa de refresco de 120 Hz y conectividad 5G.Ya habíamos mencionado que esta nueva generación de teléfonos tendrá un notch mucho más pequeño, aunque seguirá siendo bastante notable. Pero Max Weinbach menciona que esa no será la única sorpresa referente al Face ID, pues los 4 nuevos iPhone estrenarían una versión mejorada que sería mucho más rápida y que también detectaría mejor el rostro desde distintos ángulos.Por último, se habla de una novedad en la cámara que también hemos visto de forma recurrente en los teléfonos Android, y es el zoom óptico, el cual dará el salto del 2x al 3x, lo cual era algo esperado y prácticamente obligado por parte de Apple.