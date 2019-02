Los Jonas Brothers están de regreso

Los Jonas Brother tomaron la decisión de cambiar solo su nombre a ‘Jonas’. Mediante una serie de tweets los fans declararon lo siguiente hace unas semanas que se empezó con el rumor a principios de este mes.“Hace 11 años me convertí en fan de los Jonas Brothers, pero nunca tuve la oportunidad de verlos en vivo”, tweet el cual recibió un “me gustó” por Nick. “Si una reunión realmente va a suceder, seré el hombre más feliz de la tierra”.El trío anunció su separación en octubre de 2013, días después de que aparecieran en los titulares de la cancelación su tour y eliminar su cuenta de Twitter.“Somos familia en primer lugar … Me vine a la mesa con los chicos … y compartí mis sentimientos con ellos”, dijo Nick a Good Morning America. ‘Mira, siento que hemos tenido algunas complicaciones dentro del grupo durante mucho tiempo sin abordarlas, creo que este tren se caerá de las vías'”.Mientras surgía la especulación en enero de 2018 de que los Jonas Brothers se estaban volviendo a juntar después de que se reactivara su página de Instagram en la banda, Nick negó los rumores de la reunión durante una entrevista con la revista W ese mes.“Quiero decir, no está sucediendo en este momento”, dijo. “Nunca digas nunca. Pienso que aún hay cosas grandiosas que están sucediendo en todas nuestras vidas individualmente y todos nos estamos enfocando en eso en este momento “.Después de la separación Joe, por su parte, formó la banda de funk-pop DNCE en 2015 y apareció en la versión australiana de The Voice como coach. Él está listo para casarse con su novia Sophie Turner a finales de este año. Kevin, mientras tanto, filmó dos temporadas con la cadena E! del reallity show Casada con Jonas con su esposa Danielle, con quien tiene dos hijas Alena, de 5 años, y Valentina, de 2. Nick lanzó dos álbumes discográficos en 2015 y 2016. El año pasado en diciembre contrajo matrimonio con Priyanka Chopra.