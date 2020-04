Los jóvenes de la Amazonia, guardianes orgullosos de la selva

Escuchar Nota



sueñan con convertirse en profesores o seguir los pasos de la joven activista sueca Greta Thunberg; peroA pesar de los atractivos de la ciudad, estos tres jóvenes optaron por quedarse a vivir en sus aldeas al borde del Yuruá, un afluente del Amazonas, en armonía con la naturaleza y en una región cada vez más amenazada por los incendios intencionales y la deforestación.A continuación, un retrato de tres representantes de la nueva generación de habitantes de la mayor selva tropical del planeta, que dialogaron con la AFP durante un congreso de jóvenes en la remota comunidad de Bauana, a tres horas en lancha de Carauarí, una pequeña ciudad a casi 800 km de Manaos.en la reserva extractiva del Medio Yurúa, de casi 290.000 hectáreas, donde 16 comunidades subsisten de la pesca y la recolección.Maria Cunha, de 26, promueve actividades ambientales, como la colecta de residuos en Sao Raimundo, una aldea de la Reserva de Desarrollo Sustentable de Uacari en la Amazonía brasileña / Florence GOISNARDAllí promueve de forma voluntaria actividades ambientales, como la colecta de residuos.A pesar de haber estado en Sao Paulo, la ciudad más poblada de América Latina,Para esta brasileña, la mejor forma de preservar la selva es permanecer en contacto con sus habitantes, que desde hace muchas generaciones viven en armonía con el entorno.Le preocupan los efectos del cambio climático que ya sienten en la región, con el aumento de la temperatura y la disminución del nivel de los ríos.La escasez también afecta a los animales silvestres, que en ocasiones aparecen en su jardín en busca de alimentos.A los 13 años,se mudó a la ciudad en busca de oportunidades. Dejó Bauana, una comunidad construida sobre pilotes en las márgenes del rio Yuruá para trabajar como niñera en la capital de Amazonas, Manaos.Duró allí ocho meses, pues no se adaptó a la vida urbana.Kelita do Carmo, de 22 años (C), asiste a una clase en la pequeña facultad construida por la ONG local Fundación Amazonas Sustentable (FAS) en el municipio de Carauari, en el corazón de la Amazonía brasileña, el 15 de marzo de 2020. / Florence GOISNARDHoy, con 22, quiere ser profesora y se prepara para empezar la facultad en un centro educativo cercano a su pueblo.Se trata del primer curso universitario impartido en el corazón de la selva, un proyecto conjunto de la ONG local Fundación Amazonas Sustentable (FAS) y la Universidad del Estado de Amazonas (UEA).El curso pretende formar profesores oriundos de la comunidad, con disciplinas adaptadas a la realidad local y foco en prácticas sustentables.Vecino de Kélita,y se desenvuelve como un adulto.Sueña con ser profesor de matemática y mientras espera el momento de ingresar a la universidad, ayuda a sus familiares en tareas agrícolas.El adolescente Fabio Gondim, que vive en Bauana, recoge açaí / Florence GOISNARDPara recolectar el açaí, una fruta altamente nutritiva y muy popular en todo Brasil, escala con agilidad una palmera de 10 metros de altura.También recolectan otros frutos como la andiroba y el murumurú y plantan mandioca (yuca), con la que fabrican harina para consumo propio y para vender.Su familia procura reducir al mínimo el impacto de sus actividades en el medio ambiente.Para los jóvenes angustiados con el futuro del medio ambiente, Fábio tiene un consejo: