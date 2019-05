Los Kombolokos le cantan a la Santa Muerte

La agrupación regiomontana llegó a Saltillo para promocionar su cumbia regia, tal como ellos la denominan, a través de su sencillo Santa Muerte, donde buscan darle voz a la devoción que la gente deposita en ella, y así también alejar algunos tabúes que aún se encuentran presentes en la sociedad.Es así que Los Kombolokos platicaron con Zócalo acerca de su nueva canción, y cómo esta ha sido bien recibida por el público, aspecto que creyeron sería complicado debido al tema que tratan y las imágenes que se pueden percibir durante el videoclip publicado en su cuenta de Facebook y YouTube.Hansel, vocalista de la banda, explicó que “donde me impactó más fue en San Luis”, respecto a la veneración a la Santa Muerte, “en las calles hay altares y celebran mucho el Día de Muertos. Hacen altares de 20 metros”, agregó.En su contra parte, mencionó que en Monterrey aún se percibe un poco de inseguridad al momento de expresar su devoción en lugares públicos, aunque destaca que sí existen personas que suelen hacerlo, al menos de manera discreta.En adición a ello, para Hansel fue “impactante”, llegar a los diferentes rincones del país y encontrarse con dicha cultura, algo que hasta ese momento, era muy discreto al menos en su entorno, pues comentó que “sí impone; impone la imagen”.Destacó también que aún existe una especie de tabú entre la sociedad, pues en su experiencia propia, al preguntarle a una persona sobre si cree en la Santa Muerte, esta negó la cuestión de forma temerosa, a lo que Hansel sólo respondió, “¿por qué te asustas?”.“De pende de cada quién, el uso que le dé. Casi la mayoría dicen que es malo, pero yo siento que, pues una religión”, explicó el vocalista. “Cada quien es libre de expresarse; de venerar a quien quiera”, finalizó.Del mismo modo, Alán Villalón, mánager de la agrupación, explicó que “no es que todos seamos devotos a la Santa Muerte. Simplemente estamos dándole voz a esa minoría para tratar de expresarlo a toda la gente. Nosotros somos la voz del pueblo y respetamos todas las creencias”.Hansel explicó que aún existe una especie de censura por parte de las radiodifusoras y algunos canales de televisión, quienes se niegan bajo ninguna explicación, a transmitir su nueva canción, misma que incluso ha tenido opiniones divididas en sus redes sociales, posterior al estreno.“Falta más empuje, porque por decir, en Monterrey no nos dejan ponerla en la radio. No es un tema radiable”, explicó el cantante. “El tema es tabú. No quieren meterse en controversia”, aunque en lugares como Reynosa, sí se puede escuchar su tema.De esta forma, para ganar un poco más de público, han tenido que componer temas “más radiables”, todo con tal de “difundir nuestro estilo”, algo que han logrado a través de Nuestra Cumbia, misma que ha recolectado poco más de un millón de visitas en YouTube.A pesar de ello, su música los ha llevado hasta la cuna de la cumbia, donde han tenido experiencias encontradas, pues aunque tuvieron aceptación por parte del público colombiano, estos se mostraron sorprendidos al escuchar dicho género musical, pero con el estilo que los regios le han inyectado a sus canciones.“La idea es eso. Que nuestra música atraviese fronteras, y llegar a otros lugares donde no se conozca la cultura mexicana en esos aspectos. Porque eso es algo muy propio del país. Es algo que nomás aquí se vive, y pues mostrar las culturas y costumbres del pueblo mexicano”, finalizó el mánager de la banda.