Los Korowai: canibalismo aislado para librarse de espíritus malignos

Rare look at Indonesian Korowai people undiscovered until 1974 https://t.co/1QzTOIocYK via @MailOnline — Nature Alert (@naturealert3) December 20, 2019

Un fotógrafo italiano realizó un viaje a la provincia indonesia depara pasar unos días con la aisladaque, según leyendas, practicaba, informa este viernes The Sun. Gianlunca Chiodini, de 41 años, tomó una serie de fotos que muestran la vida cotidiana de ese pueblo, que cuenta hoydesde la década de los 70, cuando un grupo de investigadores llegó a la región para estudiar su sociedad. Sin embargo, aquel contacto no pareció haber cambiado su vida, ya que todavía siguen viviendo alejados de la civilización y preservan el mismo estilo de vida de hace muchos años. Así, por ejemplo,donde no están expuestos al mundo moderno, por lo que todavía mantienen muchas de sus tradiciones antiguas", afirmó Chiodini al explicar que quiso visitar esa tribu por ser una de las "más genuinas y remotas en el mundo".El aislamiento no es la única caracterísica que provoca gran interés en esta tribu. Además,, practicaban para salvarse de ciertosDe acuerdo con sus leyendas, este espíritu maligno adopta la forma de un humano para ganarse la confianza de la gente y después, eventualmente, matarla.Para protegerse, según The Sun, los miembros de la tribu exorcizan al demonio, matan a la persona en cuyo cuerpo este habitaba, y la comen."Tenía un poco de miedo por el canibalismo,Y aclaró que las opiniones de los expertos respecto a la existencia de esa tradición ahora se dividen, y mientras algunos aseguran que el ritual ya es una cosa del pasado, otros afirman que ciertos miembros de la tribu siguen practicándolo.