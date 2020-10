Dan paliza al Heat y se coronan Lakers tras 10 años de sequía

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila / Anwar Castro .- La decisión final llegó en el juego seis, la afición de los Lakers esperó 10 años para volver a ver campeón a su equipo, los angelinos derrotaron 109-93 al Heat y se coronaron en la burbuja de la NBA, el torneo más atípico del basquetbol en su historia fue pintado de amarillo y morado.







La duela fue encendida por los Lakers que desde el inicio se pusieron arriba en el marcador, en una combinación entre Anthony Davis y LeBron James, que fueron las figuras del partido.



Duncan Robinson respondió por su equipo con puntos en el primer cuarto, el Heat se empeñó en no ponerse abajo en el marcador, pero los angelinos sacaron la artillería pesada y dejaron atrás a Miami con encestes de Rajoy Rondo y La “Ceja” Davis, que a pesar de que salió lesionado el pasado partido se hizo presente para marcar diferencia.



Al término del primer periodo, la ventaja de los Lakers sobre Miami era de 8 untos, por lo que la pizarra se detuvo en 28-20 a favor de Los Ángeles que presagiaban la victoria.



La inspiración de LeBron y compañía continuó en el segundo cuarto, pues siguieron moviendo la pelota, para escondérsela al rival y confiaron en la puntería de Rondo.





Escandalosamente cerró Lakers el episodio dos de una épica Final, pues 28 puntos los separaban de sus rivales, una ventaja que los acercaba cada vez más al ansiado título que no conseguían desde el 2010.



El dominio siguió siendo de los Lakers después de medio tiempo, Miami intentó reaccionar y se acomodaron en la duela, el equipo se vio más cómodo, pero no fue suficiente para que los de Miami se acercaran a Lakers, aunque empezaron a dar pelea.



El tercer cuarto se cerro con marcador de 87-28 a favor de Los Ángeles, con un triple de Rajon Rondo, los angelinos cambiaron de cuarto con la delantera para enfrentar el último episodio, previo a su coronación.



Los últimos 15 minutos fue de alarido, con la confianza por delante Los Ángeles entró a la duela, Miami buscó la hazaña, pero no llegó, los Lakes cerraron con pizarra de 109-93 para lograr uno de los títulos más emotivos de la franquicia, ya que no solo fueron 10 años de espera, sino que el triunfo fue dedicado al exbasquetbolsita fallecido en un accidente aéreo en enero y exestrella de los Lakes, Kobe Bryant.