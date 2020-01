Los LeBarón se reunirán mañana con Gertz Manero, la Seido y la CEAV

Ciudad de México.- Familiares de las víctimas de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, se reunirán este martes con Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).



Entrevistado vía telefónica por Notimex, el padre de Rhonita de Miller y sus cuatro hijos asesinados, durante el acribillamiento de 17 personas indefensas en los límites entre Sonora y Chihuahua, expresó que la reunión con Gertz Manero es previa al encuentro que sostendrán en Bavispe con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Supongo que es por eso que nos invitaron a reunirnos, no sabemos de qué tratará la reunión, siento yo que como el 12 nos vamos a ver con el presidente por eso nos está recibiendo; se están tardando para que nos atiendan porque hace dos meses pasó lo de mi hija y apenas me estoy enterando que existen estas instituciones en el gobierno”, expusó.



Indicó que este lunes tuvieron una reunión informal con los investigadores del caso y mañana martes, primero estarán con personal de la Seido y de la CEAV, posteriormente se entrevistarán con el Fiscal General.



Añadió que aprovechará las reuniones para solicitar una copia del expediente del asesinato de su hija y sus cuatro nietos; y conocer quién es el Agente del Ministerio Público que lleva su caso.



“Pues claro que lo voy a pedir, no sé si al Fiscal Gertz o lo voy a pedir a la Seido y quiero saber cuál es el Ministerio Público que está asignado a mi caso”, expuso LeBarón Soto.



Expuso que se hace necesario que el presupuesto se redistribuya y se destinen recursos al combate a la inseguridad.



“La idea es emplazar al Presidente, estoy dispuesto a comer menos tortillas y frijoles, México debe tener oportunidades y progreso, y si es necesario apretarte la tripa y que el presupuesto se vaya a donde se necesita”, solicitó.



También invitó a la marcha que realizarán el 23 de enero “a toda la gente que estuvo con nosotros el primero de diciembre, que vengan a vernos, es un dolor muy grande, ya lloré, ya grité, ahora necesitamos que nos acompañen”, pidió Adrián LeBarón.



Apuntó que este martes saldrá a Orizaba, Veracruz, con María Elena Morera de la organización civil Causa en Común, con quien revisarán lo que están haciendo en ese municipio para mejorar las condiciones de seguridad.



“Ella (Morera), cuando recién pasó lo de mi hija nos fue a acompañar a Chihuahua, es muy amiga, nos ha ayudado desde hace diez años”, dijo al añadir que las acciones que se llevan a cabo se pueden aplicar para “echar a volar lo del Municipio en Paz”, un programa que están solicitando se aplique en las comunidades inseguras del país.



Con información de Excélsior