¿Los lentes de contacto facilitan el contagio por coronavirus?

México.- Usar lentes de contacto podrían facilitar el contagio de coronavirus, debido a las partículas que flotan en el aire que están contaminadas, de acuerdo con Thomas Steinemann, oftalmólogo del Centro Médico MetroHealth de Cleveland.



El especialista dijo que de no tener una buena higiene así como medidas de precaución necesarias como evitar tocarse la cara, frotarse los ojos o no lavarse las manos antes y después de cambiar los lentes de contacto, podría facilitar el contagio de la enfermedad.



Aunque el virus entra más rápidamente por la nariz y por la boca, la mala higiene promueve el contagio del virus, por lo que recomendó que mejor usen lentes de armazón al menos durante la pandemia, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Oftalmología.



Resaltó la importancia que se sigan las medidas de seguridad que organizaciones como la OMS han publicado, como el correcto lavado de manos, el uso de gel antibacterial, evitar salir de casa, entre otras, con la finalidad de prevenir el contagio por el COVID-19.



Aunque es poco probable que una persona contraiga el virus a través de los ojos, no es algo imposible, por lo que recomendó tomar las medidas de higiene necesarias para prevenir la propagación del virus.