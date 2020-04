Los libros deben ser fuente de placer: Mario Iván

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mario Iván Martínez se encuentra en casa, pero con mucho trabajo; en esta contingencia sanitaria ha tomado como tarea acercar la lectura a los menores a través de su proyecto Desde la distancia… Contando con mis amigos, pero también terminando un libro infantil sobre Vincent van Gogh.



“El arte tiene un poder de sanación, de cause y catarsis; para mantener mi cordura y traducirlo en esperanza, yo debo echar mano de aquello que nos dignifica como especie: el arte. Pretendo estimular a los papás a que les lean a los niños, pero que antes de hacerlo lean los cuentos y busquen herramientas para hacerlo memorable: un títere, un sombrero, hacer distintas voces; aunque no seamos actores, el niño lo va a recordar siempre. Lo importante es que vean a los libros como una verdadera fuente de placer para toda la vida”, dijo a M2.



ESCRIBE LIBRO SOBRE VAN GOGH



La cuarentena detuvo su puesta en escena Vincent, girasoles contra el mundo, en la que interpreta a Vincent van Gogh. Afortunadamente, Penguin Random House le ofreció publicar su dramaturgia, aunada a una biografía del pintor, de la cual ya tiene un avance de 70 por ciento; además, le pidieron escribir un libro que transporte a los niños al mundo del autor de La noche estrellada.



“El cuento se llama De nidos, estrellas y girasoles, porque a Vincent de niño le gustaba mucho ir al bosque a recolectar bichos y nidos, así empezó a identificar distintas especies de aves, los buscaba con su hermanito Teo. Se me ocurrieron varias aventuras basadas en acontecimientos reales de su infancia. Lo de nidos se refiere también al hecho de que toda la vida estuvo buscando un nido: familia, pareja, identidad. Claro, en el caso de los niños, nos vamos a los aspectos más amables de su formación, como que su madre fue pintora aficionada y lo inició, o cómo subía con Teo a la azotea a ver estrellas y contar cuentos”, indicó.







VIDEOS PARA LOS PEQUES



Por otro lado, el objetivo de Desde la distancia… Contando con mis amigos es difundir videos en redes sociales para entretener a los más pequeños con cuentos narrados por figuras como Ignacio López Tarso, Héctor Bonilla, Susana Alexander, Patricio Castillo, Eugenia León, Chantal Andere, Maya Zapata y Fernanda Tapia.



“Son unas cápsulas que he decidido propiciar para brindarme fortaleza, para sobrevivir como cuentacuentos. Se trata también de tocar la sensibilidad del niño en estos tiempos de encierro, aliviar su agobio; pero aliviar también el nuestro, el de los creadores, que necesitamos mantener aceitaditos los engranajes de nuestra imaginación, que necesitamos mantener nuestra cordura en este encierro. Busqué incorporar un osito que funge como el niño preguntón, inquieto, a quien también le preocupa este encierro y necesita explicaciones”, mencionó.



Finalmente, al comentar que todo esto es para suplir las actividades presenciales, Mario Iván reflexionó sobre la relación entre el arte y lo digital.



“El momento único e irrepetible que es el arte teatral difícilmente va a ser sustituido, pero definitivamente van a nacer nuevos paradigmas. Habremos de descubrir muchas cosas como especie y será una gran oportunidad para revalorar nuestra actitud con el planeta, la desigualdad social, etcétera. En el caso del arte, habremos de encontrar nuevas fórmulas de canalizar nuestro trabajo desde la distancia”, destacó el creativo.



EN REDES SOCIALES



UNA PROPUESTA QUE COMPARTE CON SUS AMIGOS



EL PROYECTO



En Desde la distancia… compartirá videos martes, jueves y sábados; destacan su poema La mona jazzista y Cuentos de Cri-Cri.



DINÁMICA



En cada cápsula presenta al invitado, abunda en la temática y explica a los niños que pueden distraerse con cuentos, ahora que están en casa.



DÍA DEL NIÑO



Para mañana, Mario Iván espera poder trasmitir muchas cápsulas en una especie de compendio que celebre a los peques en su día.



